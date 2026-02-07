  • Спортс
  • Депутат Свищев: «Я принципиально не смотрел открытие Олимпиады по причине того, что наших ребят не допустили»
Депутат Свищев: «Я принципиально не смотрел открытие Олимпиады по причине того, что наших ребят не допустили»

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что принципиально не смотрел церемонию открытия Олимпиады-2026 в Италии.

В зимних Играх примут участие 13 россиян в нейтральном статусе, их не допустили до парада спортсменов 6 февраля. При этом никто из России не выступит на соревнованиях в керлинге – федерацию по этому виду спорта в стране возглавляет Свищев.

«Было все красиво, новости читаю, как все проходило [на церемонии]. Но принципиально не смотрел открытие по причине того, что наших ребят не допустили. Считаю, нет смысла смотреть, наши не проходили даже в нейтральном статусе. Буду смотреть Олимпийские игры только в тех видах спорта, где участвуют наши ребята, и керлинг из профессиональных соображений.

Что касается тех болельщиков, которые были с флагом (который пронесли на трибуны «Сан-Сиро» – Спортс’’). Очень важно, когда россияне не боятся возможных санкций из‑за их гражданского поступка. Хотя все прекрасно знали, что это будет запрещено. Не побоялись, что отнимут флаг, что их выгонят и аннулируют их билеты, могут даже лишить аккредитации и отнять визу. Не побоялись, молодцы.

Я считаю, за это можно уважать, потому что это настоящий гражданский поступок, в непростые для всей России времена не побояться возможных проблем, которые могут возникнуть, и сделать такое. Для всей России и для всех россиян это было приятно, я уверен в этом. Поэтому большое спасибо и уважение ребятам», – сказал Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
В чем смысл принципиального несмотрения? Всем же плевать смотрел ты или нет. Это твое личное дело. Только самому себе хуже делаешь - интересоваться интересуешься, но самому посмотреть какие-то бредовые самозапреты мешают. Некоторых людей мне никогда не понять...
Ответ Hola Hola
В чем смысл принципиального несмотрения? Всем же плевать смотрел ты или нет. Это твое личное дело. Только самому себе хуже делаешь - интересоваться интересуешься, но самому посмотреть какие-то бредовые самозапреты мешают. Некоторых людей мне никогда не понять...
А нужно было как депутат Госдумы Роднина - посмотреть и нахваливать? Пусть тогда тоже смотрела бы молча без своих никому не нужных комментариев
Ответ Hola Hola
В чем смысл принципиального несмотрения? Всем же плевать смотрел ты или нет. Это твое личное дело. Только самому себе хуже делаешь - интересоваться интересуешься, но самому посмотреть какие-то бредовые самозапреты мешают. Некоторых людей мне никогда не понять...
Он в это время был занят с дамами в нумерах.
принципиально не смотрю заседания госдумы, так как наших депутатов там нет.
А если украинец придет на наши праздники со своми флагом, что скажет Свищев? Тоже похвалит ?
А если у нас попробуют пройти с флагом недружественной страны что будет? 10 лет без права переписки?
Меня вот не волнует, смотрел ты или нет.
спортс уже в который раз пробивает дно
Надо еще жалобу на матч тв написать, какого хрена нам показывают чемпионат Испании, там наши не играют, и фильмы все запретить где нет актеров наших , великодержавный шовинизм
«Принципиальный депутат»))) - смешно! Кому есть дело до того, что смотрит этот депутат.
Каждый сам решает, что смотреть . Респект тем, кто не боится показать флаг, а не тем, кто на этом наживается .
Рекомендуем