Депутат Свищев: «Я принципиально не смотрел открытие Олимпиады по причине того, что наших ребят не допустили»

Депутат Свищев: я принципиально не смотрел открытие Олимпиады-2026.

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что принципиально не смотрел церемонию открытия Олимпиады-2026 в Италии.

В зимних Играх примут участие 13 россиян в нейтральном статусе, их не допустили до парада спортсменов 6 февраля. При этом никто из России не выступит на соревнованиях в керлинге – федерацию по этому виду спорта в стране возглавляет Свищев.

«Было все красиво, новости читаю, как все проходило [на церемонии]. Но принципиально не смотрел открытие по причине того, что наших ребят не допустили. Считаю, нет смысла смотреть, наши не проходили даже в нейтральном статусе. Буду смотреть Олимпийские игры только в тех видах спорта, где участвуют наши ребята, и керлинг из профессиональных соображений.

Что касается тех болельщиков, которые были с флагом (который пронесли на трибуны «Сан-Сиро» – Спортс’’). Очень важно, когда россияне не боятся возможных санкций из‑за их гражданского поступка. Хотя все прекрасно знали, что это будет запрещено. Не побоялись, что отнимут флаг, что их выгонят и аннулируют их билеты, могут даже лишить аккредитации и отнять визу. Не побоялись, молодцы.

Я считаю, за это можно уважать, потому что это настоящий гражданский поступок, в непростые для всей России времена не побояться возможных проблем, которые могут возникнуть, и сделать такое. Для всей России и для всех россиян это было приятно, я уверен в этом. Поэтому большое спасибо и уважение ребятам», – сказал Свищев.

