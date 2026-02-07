Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Италию, Канада уступила Эстонии и другие результаты
7 февраля на олимпийском турнире по керлингу прошли матчи в дабл-миксте.
Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Дабл-микст
7-я сессия
Великобритания – Канада – 7:5
Швейцария – Швеция – 7:13
8-я сессия
Эстония – Норвегия – 5:6
Южная Корея – Чехия – 4:9
Швеция – Италия – 9:4
9-я сессия
Южная Корея – США – 21.05
Канада – Эстония – 6:8
Чехия – Швейцария – 3:10
Норвегия – Италия – 5:6
Турнирное положение: Великобритания – 7 побед (7 игр), Италия – 4 (6), США – 4 (6), Швеция – 4 (7), Канада – 3 (6), Швейцария – 3 (6), Эстония – 2 (6), Норвегия – 2 (6), Чехия – 1 (5), Южная Корея – 0 (5).
Составы команд
Италия: Стефания Константини – Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман – Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ – Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано – Расмус Врано.
США: Кори Тиес – Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.
уровень игры великолепный в матчах топ-команд, конечно, смотреть сплошная радость
А у Канады теперь 3-3