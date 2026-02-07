  • Спортс
32

Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Италию, Канада уступила Эстонии и другие результаты

Норвегия уступила Италии на олимпийском турнире по керлингу в дабл-миксте.

7 февраля на олимпийском турнире по керлингу прошли матчи в дабл-миксте.

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.

Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Дабл-микст

7-я сессия

Великобритания – Канада – 7:5

Швейцария – Швеция – 7:13

8-я сессия

Эстония – Норвегия – 5:6

Южная Корея – Чехия – 4:9

Швеция – Италия – 9:4

9-я сессия

Южная Корея – США – 21.05

Канада – Эстония – 6:8

Чехия – Швейцария – 3:10

Норвегия – Италия – 5:6

Турнирное положение: Великобритания – 7 побед (7 игр), Италия – 4 (6), США – 4 (6), Швеция – 4 (7), Канада – 3 (6), Швейцария – 3 (6), Эстония – 2 (6), Норвегия – 2 (6), Чехия – 1 (5), Южная Корея – 0 (5). 

Составы команд

Италия: Стефания Константини – Амос Мозанер.

Канада: Джоселин Петерман – Бретт Галлант.

Чехия: Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.

Эстония: Мари Калдвеэ – Харри Лилл.

Великобритания: Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.

Южная Корея: Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.

Норвегия: Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.

Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.

Швеция: Изабелла Врано – Расмус Врано.

США: Кори Тиес – Кори Дропкин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
дабл-микст
результаты
в первом энде против канадцев хаммер Доддс пробила прямо гроссмейстерский
уровень игры великолепный в матчах топ-команд, конечно, смотреть сплошная радость
Додс прекрасно играет, куча сложных тейк аутов) но дро чуть похуже)
Вчера смотрел как Дропкин исполнял, просто блестяще, кураж поймал
Чего-то поплыли канадцы, мало что получается, еще и пробросы
Чуть потупили в конце но в целом отлично британцы сыграли. Уже 5-0 у них
шесть-ноль же?
Нет, вроде 5-ю игру сейчас сыграли
сегодня ещё не так заметно, как когда все четыре дороги играют, но иногда у меня складываются ощущение, что девчонки играют в микст-кёрлинг преимущественно для того, чтобы яростно орать на мужиков, чтоб те проворнее и сильнее пол шваброй тёрли)))
Особенно когда жена кричит на мужа))
Шведы сегодня норм сыграли
Агрессивно начали британцы
Опять Дропкин шикарные тейк-ауты бросает
Американцы наказали британцев за ошибку
Моуат тоже стал шикарные тейк-ауты бросать
Какие эстонцы молодцы, поплыли немножко, но с 6:0 канадцев прихватили! Умницы!
А у Канады теперь 3-3
