Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Южную Корею, Великобритания одолела Норвегию и другие результаты первой сессии

4 февраля на Олимпийских играх стартовали соревнования по керлингу.

4 февраля, за два дня до официального открытия Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, стартовал турнир по керлингу в дабл-миксте.

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.

Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Дабл-микст

Групповой раунд / 1-я сессия

Швеция – Южная Корея – 10:3

Великобритания – Норвегия – 8:6

Канада – Чехия – 10:5

Эстония – Швейцария – 7:9

Турнирное положение : Канада – 1 победа (1 игра), Швеция – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Великобритания – 1 (1), Италия – 0 (0), США – 0 (0), Эстония – 0 (1), Норвегия – 0 (1), Чехия – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).

Составы команд

Италия : Стефания Константини – Амос Мозанер.

Канада : Джоселин Петерман – Бретт Галлант.

Чехия : Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.

Эстония : Мари Калдвеэ – Харри Лилл.

Великобритания : Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.

Южная Корея : Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.

Норвегия : Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.

Швейцария : Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.

Швеция : Изабелла Врано – Расмус Врано.

США : Кори Тиес – Кори Дропкин.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko .

Расписание Олимпиады-2026

Брызгалова и Крушельницкий – где они сейчас