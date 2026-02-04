  • Спортс
  • Керлинг
  • Новости
  • Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Южную Корею, Великобритания одолела Норвегию и другие результаты первой сессии
97

Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Южную Корею, Великобритания одолела Норвегию и другие результаты первой сессии

4 февраля на Олимпийских играх стартовали соревнования по керлингу.

4 февраля, за два дня до официального открытия Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, стартовал турнир по керлингу в дабл-миксте.

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.

Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Дабл-микст

Групповой раунд / 1-я сессия

Швеция – Южная Корея – 10:3

Великобритания – Норвегия – 8:6

Канада – Чехия – 10:5

Эстония – Швейцария – 7:9

Турнирное положение: Канада – 1 победа (1 игра), Швеция – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Великобритания – 1 (1), Италия – 0 (0), США – 0 (0), Эстония – 0 (1), Норвегия – 0 (1), Чехия – 0 (1), Южная Корея – 0 (1). 

Составы команд

Италия: Стефания Константини – Амос Мозанер.

Канада: Джоселин Петерман – Бретт Галлант.

Чехия: Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.

Эстония: Мари Калдвеэ – Харри Лилл.

Великобритания: Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.

Южная Корея: Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.

Норвегия: Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.

Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.

Швеция: Изабелла Врано – Расмус Врано.

США: Кори Тиес – Кори Дропкин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.

Расписание Олимпиады-2026

Брызгалова и Крушельницкий – где они сейчас

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
сборная Великобритании
logoсборная Швеции
logoсборная Великобритании жен
logoсборная Канады
logoсборная Чехии жен
logoсборная Чехии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Эстонии
дабл-микст
сборная Южной Кореи жен
logoсборная Норвегии
logoОлимпиада-2026
результаты
сборная Южной Кореи
logoсборная Канады жен
logoсборная Швеции жен
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для всех кто ждал Олимпиаду !!! Ребята МЫ ДОЖДАЛИСЬ !! Пожалуйста сообщите всем своим друзьям и знакомым что смотреть Олипиаду можно БЕСПЛАТНО на сервисе ОККО !!
Ответ Альваро Рекоба
Для всех кто ждал Олимпиаду !!! Ребята МЫ ДОЖДАЛИСЬ !! Пожалуйста сообщите всем своим друзьям и знакомым что смотреть Олипиаду можно БЕСПЛАТНО на сервисе ОККО !!
или на евроспорте. или на TNT
Ответ Альваро Рекоба
Для всех кто ждал Олимпиаду !!! Ребята МЫ ДОЖДАЛИСЬ !! Пожалуйста сообщите всем своим друзьям и знакомым что смотреть Олипиаду можно БЕСПЛАТНО на сервисе ОККО !!
https://www.olympics.com/ru/milano-cortina-2026/where-to-watch-olympic-games-live

bbc
TNT
RAI
SKY
ZDF

АЧЬКО ТВ КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ
Увидел сегодня... Улыбнуло. " Если смотреть кёрлинг в обратной перемотке , то можно увидеть , как орущие женщины отбиваются вениками от катящихся на них камней , а потом одна все- таки ловит его и успокаивает ..."
Ответ Игорь Ерин
Увидел сегодня... Улыбнуло. " Если смотреть кёрлинг в обратной перемотке , то можно увидеть , как орущие женщины отбиваются вениками от катящихся на них камней , а потом одна все- таки ловит его и успокаивает ..."
)))
С детства за Эстонию в керлинге!
Итальянка мило улыбается, за них и притоплю.
Ответ Ю. Евгеньевич
Итальянка мило улыбается, за них и притоплю.
Она действующая чемпионка мира, обладательница золота ОИ-2022 и главный фаворит турнира.
Ответ Ю. Евгеньевич
Итальянка мило улыбается, за них и притоплю.
Помню, какие у нас в керлинге красивые девушки были на ОИ. Особенно мадам, которая в паре с мужиком играла.
Великобритания Норвегия сразу очень интересный матч
Окко покажет?
Ответ KoolThing
Окко покажет?
Покажет
Ответ mariofrank08
Покажет
Интересно, на спортсе про все виды спорта так писать будут? Типа: матчи в этой дисциплине состоят из трёх периодов, очки начисляют за количество шайб, попавших в сетку ворот)
Ура! Дождались!
Наконец-то Олимпиада! Наконец-то кёрлинг вернулся в нашу жизнь!)
Со стартом Олимпиады и настоящего праздника всех!
У шведок на прошлой Олимпиаде понравилась Альмида де Валь.
Керлинг в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Италию, Канада уступила Эстонии и другие результаты
сегодня, 19:54
Депутат Свищев: «Я принципиально не смотрел открытие Олимпиады по причине того, что наших ребят не допустили»
сегодня, 08:39
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Чехия уступила США, Италия обыграла Эстонию, Норвегия разгромила Швецию и другие результаты
вчера, 15:02
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Канада обыграла Италию, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты
5 февраля, 19:51
Через 5 минут после начала турнира по керлингу на Олимпиаде-2026 на стадионе выключили свет
4 февраля, 20:05Фото
Всемирная федерация керлинга рассмотрит вопрос допуска сборной России в апреле
30 января, 19:15
Российские керлингисты победили на турнире стран ШОС в Китае
30 января, 09:51
Дмитрий Свищев: «На Олимпиаде нечего смотреть без участия наших спортсменов. Мне не особо интересно»
21 января, 08:24
Свищев о допуске юниорских сборных России по керлингу: «Мы уже подали заявку на участие в молодежном первенстве мира среди смешанных пар»
19 января, 17:34
Юниорские сборные России по керлингу допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
19 января, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
31 мая 2022, 15:38
Рекомендуем