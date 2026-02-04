Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция обыграла Южную Корею, Великобритания одолела Норвегию и другие результаты первой сессии
4 февраля, за два дня до официального открытия Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, стартовал турнир по керлингу в дабл-миксте.
Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов – в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Дабл-микст
Групповой раунд / 1-я сессия
Швеция – Южная Корея – 10:3
Великобритания – Норвегия – 8:6
Канада – Чехия – 10:5
Эстония – Швейцария – 7:9
Турнирное положение: Канада – 1 победа (1 игра), Швеция – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Великобритания – 1 (1), Италия – 0 (0), США – 0 (0), Эстония – 0 (1), Норвегия – 0 (1), Чехия – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).
Составы команд
Италия: Стефания Константини – Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман – Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова – Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ – Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс – Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен – Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен – Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман – Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано – Расмус Врано.
США: Кори Тиес – Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.
bbc
TNT
RAI
SKY
ZDF
