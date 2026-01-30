Всемирная федерация керлинга рассмотрит вопрос допуска сборной России в апреле

World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян в апреле.

Всемирная федерация керлинга (World Curling) в апреле рассмотрит вопрос допуска взрослых спортсменов из России.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее World Curling подтвердила допуск российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном.

«Действующий запрет на участие для взрослых российских и белорусских спортсменов сохраняется и будет пересмотрен после консультаций с членами федерации на открытом собрании в Женеве в апреле», – говорится в сообщении пресс-службы.