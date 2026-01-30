Российские керлингисты победили на турнире стран ШОС в Китае.

Мужская и женская сборные России по керлингу стали победителями международного турнира стран ШОС в Китае.

На групповом этапе мужская сборная России обыграла команду Киргизии (6:5), команды Китая (провинции Хэйлунцзян и Цзилинь – 6:3 и 4:2 соответственно), Минский керлинг-клуб (8:2), команды Казахстана (7:6) и Гонконга (8:1), а также молодежную команду Китая (6:3). В полуфинале россияне обыграли сборную провинции Хэйлунцзян (8:2), а в финале – команду из Цзилиня (7:5).

Женская сборная России победила соперниц из Киргизии (11:2), провинций Хэйлунцзян (6:3) и Цзилинь (9:6), Минского керлинг-клуба (5:4) и Казахстана (8:5), а также потерпела поражения в матчах против команд Гонконга (6:7) и молодежной сборной Китая (3:5). В полуфинале россиянки оказались сильнее команды Гонконга (8:7), а в финале обыграли сборную провинции Хэйлуцзян (6:4).

«Для спортсменов это серьезная и нужная практика – особенно сейчас, когда у нас появляется больше возможностей возвращаться в международную повестку и объективно оценивать уровень подготовки сборных. Мы уже видим позитивные изменения: к международным стартам допущены юниорские команды, впереди – первенство мира.

Параллельно ведется большая и системная работа по восстановлению участия основных составов сборных. Международная соревновательная практика всегда была ключевым фактором развития, и внутренних стартов для этого недостаточно. Я искренне рад, что у наших команд снова появляется возможность играть на таких турнирах и показывать результат», – сказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.