0

Российские керлингисты победили на турнире стран ШОС в Китае

Российские керлингисты победили на турнире стран ШОС в Китае.

Мужская и женская сборные России по керлингу стали победителями международного турнира стран ШОС в Китае.

На групповом этапе мужская сборная России обыграла команду Киргизии (6:5), команды Китая (провинции Хэйлунцзян и Цзилинь – 6:3 и 4:2 соответственно), Минский керлинг-клуб (8:2), команды Казахстана (7:6) и Гонконга (8:1), а также молодежную команду Китая (6:3). В полуфинале россияне обыграли сборную провинции Хэйлунцзян (8:2), а в финале – команду из Цзилиня (7:5).

Женская сборная России победила соперниц из Киргизии (11:2), провинций Хэйлунцзян (6:3) и Цзилинь (9:6), Минского керлинг-клуба (5:4) и Казахстана (8:5), а также потерпела поражения в матчах против команд Гонконга (6:7) и молодежной сборной Китая (3:5). В полуфинале россиянки оказались сильнее команды Гонконга (8:7), а в финале обыграли сборную провинции Хэйлуцзян (6:4).

«Для спортсменов это серьезная и нужная практика – особенно сейчас, когда у нас появляется больше возможностей возвращаться в международную повестку и объективно оценивать уровень подготовки сборных. Мы уже видим позитивные изменения: к международным стартам допущены юниорские команды, впереди – первенство мира.

Параллельно ведется большая и системная работа по восстановлению участия основных составов сборных. Международная соревновательная практика всегда была ключевым фактором развития, и внутренних стартов для этого недостаточно. Я искренне рад, что у наших команд снова появляется возможность играть на таких турнирах и показывать результат», – сказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России жен
сборная России
ФКР
logoДмитрий Свищев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Керлинг в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция сыграет с Южной Кореей, Великобритания против Норвегии и другие матчи первой сессии
вчера, 21:13
Всемирная федерация керлинга рассмотрит вопрос допуска сборной России в апреле
30 января, 19:15
Дмитрий Свищев: «На Олимпиаде нечего смотреть без участия наших спортсменов. Мне не особо интересно»
21 января, 08:24
Свищев о допуске юниорских сборных России по керлингу: «Мы уже подали заявку на участие в молодежном первенстве мира среди смешанных пар»
19 января, 17:34
Юниорские сборные России по керлингу допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
19 января, 17:11
Федерация керлинга России в январе подаст иск в CAS по поводу отстранения
2 января, 15:13
МОК создал подразделение для борьбы с договорными матчами на Олимпиаде‑2026
11 декабря 2025, 07:35
Федерация керлинга России готовит иск в CAS из-за недопуска спортсменов на турниры
27 ноября 2025, 09:49
«Лоббизм и русофобские настроения победили». Свищев о решении МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2026
19 сентября 2025, 18:46
Дмитрий Свищев: «В керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026»
18 сентября 2025, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
31 мая 2022, 15:38
Рекомендуем