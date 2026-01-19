  • Спортс
Свищев о допуске юниорских сборных России по керлингу: «Мы уже подали заявку на участие в молодежном первенстве мира среди смешанных пар»

Свищев: допуск керлингистов-юниоров – долгожданный сигнал для спортсменов.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал допуск российских юниоров к международным турнирам. 

Всемирная федерация керлинга допустила юниорские сборные России к международным соревнованиям с флагом и гимном. 

«Мы получили официальное письмо от Всемирной федерации керлинга, в котором подтвержден допуск российских юниорских команд к участию в международных соревнованиях под флагом и гимном России.

Безусловно, это важный и долгожданный сигнал для наших спортсменов. Можно сказать, что лед действительно тронулся.

Мы уже подали заявку на участие в молодежном первенстве мира среди смешанных пар, которое состоится в мае в канадском городе Эдмонтон. Оно имеет принципиальное значение, поскольку является отборочным этапом на юношеские Олимпийские игры.

Для ребят это шанс вернуться в полноценную международную конкуренцию, получить необходимый опыт и почувствовать, что их труд и усилия не напрасны.

При этом ограничения для взрослых команд пока сохраняются. Поэтому работа не заканчивается: будем последовательно продолжать диалог и переговоры с Всемирной федерацией керлинга, добиваясь полного допуска всех российских керлингистов», – сказал Свищев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
