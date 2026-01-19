Юниорские сборные России по керлингу допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном

Юниорские сборные России по керлингу допустили к соревнованиям с флагом.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, Совет Всемирной федерации керлинга (WCF), состоявшийся на прошлой неделе, принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям.

Юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны. Впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне, 5-10 мая 2026 года на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар в Эдмонтоне.

WCF стала четвертой международной федерацией, имплементировавшей рекомендации МОК. Ранее это сделала Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

Кроме того, керлинг стал третьим командным олимпийским видом спорта, допустившим российских спортсменов к международным стартам. Ранее допуск получили волейболисты и ватерполисты. Процесс возвращения России в мировой спорт продолжается», – написал Дегтярев.