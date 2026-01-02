Федерация керлинга России в январе подаст иск в CAS по поводу отстранения
Федерация керлинга России в январе подаст иск в CAS по поводу отстранения.
Федерация керлинга России в январе намерена подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения спортсменов от международных соревнований.
«Мы теряем чемпионаты мира, континентальные чемпионаты. Мы не можем себе этого позволить, поэтому сейчас находимся в активной фазе работы с адвокатами, которые уже победили в CAS по другим федерациям.
В январе планируется подача иска. И надеемся, что мы все-таки принудим международную федерацию к допуску наших спортсменов», – рассказал президент ФКР Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
