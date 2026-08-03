Исполнительный директор ФШР Ткачев о компенсациях в случае смены гражданства: «Мы к этому пришли три года назад. Контракты подписаны с ведущими спортсменами»

Ткачев: в случае смены федерации шахматист полностью компенсирует расходы.

Исполнительный директор Федерация шахмат России (ФШР ) Александр Ткачев рассказал, что российские шахматисты не могут сменить спортивное гражданство без выплаты компенсации.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

«Могу сказать, что мы к этому пришли три года назад. В июле 2023 года был заключен первый контракт, о котором говорит Михаил Владимирович. В случае смены федерации шахматист полностью компенсирует расходы, которые были затрачены на его подготовку. Время показало, что это работает. Контракты подписаны с ведущими нашими спортсменами. Мы довольны, и не сомневаюсь, что спортсмены тоже.

Мы со своей стороны выполняем все обязательства, обеспечиваем полный учебно-тренировочный процесс. В свое время мы даже направляли в Минспорт наши наработки. Рад, что спустя три года после ФШР это будет распространяться и на другие виды спорта», – сказал Ткачев.