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  4. Исполнительный директор ФШР Ткачев о компенсациях в случае смены гражданства: «Мы к этому пришли три года назад. Контракты подписаны с ведущими спортсменами»

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Исполнительный директор ФШР Ткачев о компенсациях в случае смены гражданства: «Мы к этому пришли три года назад. Контракты подписаны с ведущими спортсменами»
Ткачев: в случае смены федерации шахматист полностью компенсирует расходы.

Исполнительный директор Федерация шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал, что российские шахматисты не могут сменить спортивное гражданство без выплаты компенсации.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

«Могу сказать, что мы к этому пришли три года назад. В июле 2023 года был заключен первый контракт, о котором говорит Михаил Владимирович. В случае смены федерации шахматист полностью компенсирует расходы, которые были затрачены на его подготовку. Время показало, что это работает. Контракты подписаны с ведущими нашими спортсменами. Мы довольны, и не сомневаюсь, что спортсмены тоже.

Мы со своей стороны выполняем все обязательства, обеспечиваем полный учебно-тренировочный процесс. В свое время мы даже направляли в Минспорт наши наработки. Рад, что спустя три года после ФШР это будет распространяться и на другие виды спорта», – сказал Ткачев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФШР
Александр Ткачев
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Комментарии

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В чем заключается подготовка? Ну сборы несколько раз в год для сборников, ну типа на турнирах тренеры от федерации едут? А по факту за все знания всё платят родители!
Там Андрейкин отжег в супер-турнире, залетел в призы, в шикарнейшей партии уделал Нодирбека, но всем плевать. Важнее перетирать заявления политиков, а про тот турнир даже и новости нет, что он вообще был
> Контракты подписаны с ведущими нашими спортсменами. Мы довольны, и не сомневаюсь, что спортсмены тоже.

Более того, спортсмены еще и сами просили, чтобы с ними контракт подписали.
Чему равны эти расходы? Если посчитать не детские школы, а стоимость проезда в город, где совершеннолетний шахматист участвовал в сборах и турнирах, оплату отеля, питание, аренду зала, судейство, инвентарь и т.д, и сколько участий в турнирах провел, к примеру, 30 летний шахматист, получающий второе гражданство, это может составить огромные суммы... Извольте тогда предоставить обществу данные по этим фактам; какие суммы получила ФШР от смены гражданства Свидлера, Костенюк и др. И уж, по крайней мере, опубликовать правовые нормы на основе которых ФШР проводит расчеты расходов. Непонятно также, обязана была или нет федерация согласовывать этот вопрос с министерством спорта или в России рулил исключительно Дворкович.
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