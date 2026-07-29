  1. Спортс
  2. Шахматы
  3. Новости

  4. Российский шахматист Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду

0
Российский шахматист Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду
Российский шахматист Гребнев победил на чемпионате Азии по рапиду.

Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге.

20-летний Гребнев набрал 8,5 очков в 11 турах и опередил преследователей по дополнительным показателям. Второе место занял Гутам Кришна из Индии, третье – еще один россиянин Илья Ильюшонок.

В соревновании женщин золото завоевала представительница Индии Харика Дронавалли (8,5). Россиянка Анна Шухман заняла второе место, уступив по дополнительным показателям.

Третьей стала Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама (8), еще одна россиянка Валентина Гунина заняла 4-е место.

Чемпионаты Азии по рапиду и блицу проходят с 27 по 31 июля.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат Азии
Алексей Гребнев
Анна Шухман
Валентина Гунина
Харика Дронавалли

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Поздравления Алексею и Анне с успешным выступлением в рапиде на чемпионате Азии. Удачи и успеха нашим шахматистам в блице.
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Российская шахматистка Гунина стала второй на чемпионате Азии по блицу
«Видимо, не самый подходящий фильм». Шахматист Омариев рассказал, как просмотр «Американского пирога» помешал ему на турнире
Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым состоится в Швейцарии
Илюмжинов о выборах главы ФИДЕ: «Последние 2-3 дня до дедлайна по выдвижению начались инсинуации в мою сторону, небольшие подставы»
Кирсан Илюмжинов: «Как Пеле, который после завершения карьеры отнес мяч в кладовку, я убрал все свои шахматные наборы подальше от глаз. Теперь надо переходить на другое поле»
Владимир Крамник: «Мир шахмат в последние годы стал явно антироссийским. Полагаю, выдвижение кандидатуры Илюмжинова не входило в планы управляющих шахматами людей»
Анатолий Карпов: «Видимо, Илюмжинов почувствовал, что нет достаточной поддержки со стороны стран, которые должны выдвинуть его на выборы»
Илюмжинов о том, что не будет участовать в выборах главы ФИДЕ: «Принял решение перевернуть эту страницу и полностью уйти из шахмат»
Андрей Филатов: «Говоря о намерении баллотироваться на пост главы ФИДЕ, Илюмжинов ставил задачей объединить шахматный мир»
Филатов о выборах президента ФИДЕ: «Надеемся, что шахматный мир справедливо выберет нового лидера, и при нем не будет дискриминации по политическим мотивам»
Ко всем новостям
Последние новости
Шахматист Артемьев: «Очень приятно, что на чемпионате мира играют Месси и Роналду. Их матч в финале я бы с удовольствием посмотрел»
Киберспортивный клуб Vitality переподписал шахматиста Жавохира Синдарова
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
Умерла мама Яна Непомнящего
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я