Российский шахматист Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду

Российский шахматист Гребнев победил на чемпионате Азии по рапиду.

Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге.

20-летний Гребнев набрал 8,5 очков в 11 турах и опередил преследователей по дополнительным показателям. Второе место занял Гутам Кришна из Индии, третье – еще один россиянин Илья Ильюшонок.

В соревновании женщин золото завоевала представительница Индии Харика Дронавалли (8,5). Россиянка Анна Шухман заняла второе место, уступив по дополнительным показателям.

Третьей стала Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама (8), еще одна россиянка Валентина Гунина заняла 4-е место.

Чемпионаты Азии по рапиду и блицу проходят с 27 по 31 июля.