Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ

Илюмжинов не примет участия в выборах президента ФИДЕ.

Российский предприниматель Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Сегодня на сайте ФИДЕ был опубликован список кандидатов. В него вошли немцы Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также казахстанец Тимур Турлов.

Отмечается, что до дедлайна в организацию поступили только эти три заявки.

Ранее Илюмжинов сообщал о выдвижении своей кандидатуры на пост главы ФИДЕ. Он руководил федерацией с 1995 по 2018 год.

Затем ФИДЕ возглавил Аркадий Дворкович. Он планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента организации.

Выборы главы ФИДЕ пройдут в сентябре в Самарканде.

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