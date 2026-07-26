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Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ
Илюмжинов не примет участия в выборах президента ФИДЕ.

Российский предприниматель Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Сегодня на сайте ФИДЕ был опубликован список кандидатов. В него вошли немцы Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также казахстанец Тимур Турлов.

Отмечается, что до дедлайна в организацию поступили только эти три заявки. 

Ранее Илюмжинов сообщал о выдвижении своей кандидатуры на пост главы ФИДЕ. Он руководил федерацией с 1995 по 2018 год.

Затем ФИДЕ возглавил Аркадий Дворкович. Он планировал переизбираться на третий срок, но 23 июля был внесен в санкционные списки Евросоюза и приостановил деятельность на посту президента организации. 

Выборы главы ФИДЕ пройдут в сентябре в Самарканде. 

Илюмжинов – будущий босс шахмат? Возглавлял ФИДЕ 23 года, встречался с Вангой и инопланетянами

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
Тимур Турлов
Ян Хенрик Бюттнер
logoАркадий Дворкович
logoКирсан Илюмжинов
logoФИДЕ
Вадим Розенштейн

Комментарии

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срочно вызвали в альфу центавру
Инопланетяне посоветовали не баллотироваться
Ответiscariot13
Инопланетяне посоветовали не баллотироваться
Просто по их законам он не может быть президентом разных вселенных
Что ж ты инопланетянин сдал назад?
Ответtangerine
Что ж ты инопланетянин сдал назад?
Получил Послание.
Видимо предложили вариант получше на планете Ка-Пэкс
Решил дождаться междупланетного шахматного конгресса))
Если уж Розенштейн немец, то пусть Турлов будет казахом.
Чтоб понимали, Турлов это тот чебздик, который в конце 21 года молился, что не продаст Фридом финанс, даже если ему прострелят жепу. По итогу уже казахстанец😃😃😃😃
А где тут про спорт?
казахстанец Тимур Турлов))))))))))))))))))))))))))))))))
Кирсан рулил как боженька со скандалистами. Дворкович мямля на поводу у русофоба Сутовского
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