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  4. Аркадий Дворкович приостановил исполнение обязанностей президента ФИДЕ. Ранее Евросоюз ввел против него санкции

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Аркадий Дворкович приостановил исполнение обязанностей президента ФИДЕ. Ранее Евросоюз ввел против него санкции
Дворкович приостановил исполнение обязанностей президента ФИДЕ из-за санкций .

Аркадий Дворкович приостановил исполнение обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. Сегодня стало известно, что Евросоюз внес его в санкционный список 

«Сегодня была опубликована информация о решении ЕС включить мое имя в 21-й пакет санкций. Хочу заявить совершенно недвусмысленно: я считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует.

Однако, учитывая, что до вынесения официального судебного решения и/или его отмены или изменения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию ФИДЕ, я принял решение добровольно приостановить осуществление моих полномочий и обязанностей в качестве президента ФИДЕ с немедленным вступлением в силу и на все время, пока я остаюсь объектом санкций.

В соответствии с уставом ФИДЕ обязанности президента будет исполнять вице-президент ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Хочу подчеркнуть: я уверен, что Совет ФИДЕ и администрация преодолеют все трудности и сделают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу ФИДЕ, ее мероприятий и социальных программ», – заявил Дворкович.

«Совет ФИДЕ принимает и утверждает решение Аркадия Дворковича приостановить осуществление его прав, обязанностей и прерогатив в качестве президента ФИДЕ», – сообщается на сайте организации. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
logoПолитика
Европейский союз
logoАркадий Дворкович
logoВишванатан Ананд
logoФИДЕ

Комментарии

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Сколько ни сдавал Дворкович на своем посту российских интересов, европейцам оказалось мало. Ну извините, Аркадий. Европейцы - они такие.
ОтветSilent2006
Сколько ни сдавал Дворкович на своем посту российских интересов, европейцам оказалось мало. Ну извините, Аркадий. Европейцы - они такие.
Прям в точку, поделом абсолютно. Самое смешное, что непосредственно в шахматах не было необходимости в бане и нейтральном статусе, выступлениях без флага и т.к. FIDE является независимой от МОК, например, организацией.
Ананд уж как минимум не хуже справится. Да и авторитет у него явно посильнее
ОтветДвойка Бубнова
Ананд уж как минимум не хуже справится. Да и авторитет у него явно посильнее
А в чем смысл подобных санкций против спорта и какое отношение они имеют к СВО, европейские власти?
ОтветСергей 427
А в чем смысл подобных санкций против спорта и какое отношение они имеют к СВО, европейские власти?
Меня минусуют те,кто поддерживают сегрегацию по национальному признак или у нас рано утром украинцы не спят и сторожат, кому бы еще минус влепить за незалежную?
Человек,который довел шахматы до таких чемпионов,как Дин и гукеш, утраты Магнуса, лишил шахматы России, но всё равно получил. А так всегда: можешь сколько угодно предавать своих - потом всё равно пострадаешь
ОтветSopTecret
Человек,который довел шахматы до таких чемпионов,как Дин и гукеш, утраты Магнуса, лишил шахматы России, но всё равно получил. А так всегда: можешь сколько угодно предавать своих - потом всё равно пострадаешь
Ну своих он скорее всего и не предавал.
ОтветВиктор Ш.
Ну своих он скорее всего и не предавал.
А, хотя да...
Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Вот так, забанил РШФ, а все равно не помогло
что ж ты фраер сдал назад?
Если вместо отстранения предпочитаешь позор, получишь и позор и остранение
Не той лошадью ходил Дворкович, не на ту поставил. Вот она и взбрыкнула, скинув его...
ха)«Люблю предательство, но ненавижу предателей».Гай Юлий Цезарь. Твои господа живут по этому принципу, это всем известно уже давно . Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Страна наша дала вам все, да обычные люди так себе живут, но вы купались в золоте . Но, эти цитаты для вас по жизни ни что. Сейчас будет бегать и вымаливать пощадить .Это не только его касается .
ОтветУзурпатор правды
ха)«Люблю предательство, но ненавижу предателей».Гай Юлий Цезарь. Твои господа живут по этому принципу, это всем известно уже давно . Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Страна наша дала вам все, да обычные люди так себе живут, но вы купались в золоте . Но, эти цитаты для вас по жизни ни что. Сейчас будет бегать и вымаливать пощадить .Это не только его касается .
А что, если человек купается в золоте, то он обязан продать за него совесть? Человек понял, что страна идёт не туда и отказался продавать свою совесть за золото. Что не так?
ОтветAlon Raven
А что, если человек купается в золоте, то он обязан продать за него совесть? Человек понял, что страна идёт не туда и отказался продавать свою совесть за золото. Что не так?
ох, все ясно с тобой
Рим предателям не платит, но дурному Аркаше сие неведомо
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