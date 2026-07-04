Сергей Карякин: «Желаю Крамнику отстоять свое доброе имя. ФИДЕ сейчас выгодно занимать антироссийскую позицию по любому вопросу»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о дисквалификации 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за нарушение кодекса этики.
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) на год отстранила Крамника за публичные обвинения коллег в читерстве, которые были расценены как кибербуллинг и психологическое насилие.
«Конечно, это ужасно для нашего вида спорта, что дисквалифицирован прославленный чемпион мира Владимир Крамник. Насколько я понял, прочитав его заявление, даже нет каких-то четких цитат, за которые его дисквалифицировали. Его дисквалифицировали в общем и целом, а какие конкретно его высказывания были недопустимы, не указано.
Мне кажется, что Владимиру Борисовичу надо юридически доказать свою правоту. Я уверен, что он будет этим заниматься. А на самом деле ситуация ненормальная. Четыре года назад меня дисквалифицировали, сейчас Крамника. Складывается ощущение, что подобные дисквалификации будут только нарастать», – отметил Карякин.
«Крамник уверен в неправоте ФИДЕ. Но одно дело быть уверенным, а другое – то, что политические решения очень тяжело оспариваются в международных судах. Поэтому если ФИДЕ сейчас выгодно занять определенную антироссийскую позицию по любому вопросу, то даже если правота на твоей стороне, доказать это очень сложно.
Посмотрим, что будет дальше. Я желаю Владимиру Борисовичу отстоять свое доброе имя», – приводит слова Карякина РИА Новости.
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Чемпион мира.
А чинуши просто смешны.
Человек реально за шахматы болеет.
А тех, кто в слонению к самоубийству его обвинял, они отстранить не хотят?