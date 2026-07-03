FIDE на год дисквалифицировала Владимира Крамника за нарушение кодекса этики

Владимир Крамник дисквалифицирован на год за нарушение кодекса этики FIDE.

Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за нарушение кодекса этики.

Решение Комиссии FIDE по этике и дисциплинарным вопросам (EDC) опубликовано на сайте организации.

«Разбирательство началось на основании жалоб, касающихся длительной серии публичных заявлений и публикаций в соцсетях, сделанных гроссмейстером Крамником в адрес гроссмейстера Давида Навары , покойного гроссмейстера Дэниэла Народицкого, а также других игроков.

После всестороннего изучения доказательств и аргументов всех сторон, EDC признала гроссмейстера Крамника виновным в многочисленных нарушениях Кодекса этики и Дисциплинарного кодекса FIDE. Палата пришла к выводу, что его поведение нарушило положения, касающиеся права на достоинство и уважительное обращение, защиты достоинства личности, буллинга и кибербуллинга, психологического насилия, ответственности как ролевой модели, отказа от сотрудничества с расследованием Комиссии по честной игре, а также ложных или необоснованных публичных обвинений.

В то же время Комиссия отклонила ряд других обвинений, включая предполагаемые нарушения, связанные с честностью, добросовестностью, ответственностью и подотчетностью, а также причинением репутационного ущерба FIDE, придя к выводу, что они не были доказаны в требуемой степени.

В своем решении EDC подчеркнула, что борьба с читерством остается одним из главных приоритетов FIDE. Вместе с тем Комиссия отметила, что обвинения в читерстве должны рассматриваться в рамках установленных FIDE конфиденциальных процедур и подкрепляться соответствующими доказательствами.

Комиссия пришла к выводу, что публичное связывание конкретных игроков с подозрениями в читерстве без достаточной институциональной проверки подвергло этих игроков неоправданному репутационному и психологическому ущербу и является несовместимым со стандартами, ожидаемыми от членов шахматной семьи.

Палата также отметила, что данное разбирательство не имело целью определить научную обоснованность самой методологии гроссмейстера Крамника по борьбе с читерством. Признавая ценность продолжения исследований и инноваций в области честной игры, Комиссия пришла к выводу, что имеющиеся доказательства не позволяют дать окончательную оценку этой методологии, поскольку она не была раскрыта полностью, и, следовательно, расследование основывалось на неполной информации. Дисциплинарные выводы касались исключительно формы, в которой обвинения доносились до общественности, и их влияния на других членов шахматного сообщества.

Учитывая как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства, EDC наложила двухлетний запрет на участие в шахматных соревнованиях FIDE или выполнение официальных шахматных функций. Последние 12 месяцев запрета будут приостановлены на испытательный срок в три года, что означает, что период активной дисквалификации составляет один год при условии отсутствия дальнейших нарушений во время испытательного срока. Кроме того, в качестве дополнительной санкции Палата назначила 12 месяцев неоплачиваемых работ на благо шахматного сообщества», – говорится в заявлении организации.

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