  1. Спортс
  2. Шахматы
  3. Новости

  4. Аркадий Дворкович: «Буду баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации»

0
Аркадий Дворкович: «Буду баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации»
Аркадий Дворкович выдвинет свою кандидатуру на выборы главы ФИДЕ.

Аркадий Дворкович сообщил, что будет баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Он возглавляет организацию с 2018 года.

«Для меня было истинной честью служить на посту президента ФИДЕ на протяжении последних восьми лет.

Я глубоко благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтерам, чье доверие, преданность делу и страсть помогли сформировать этот путь.

Вместе мы укрепили ФИДЕ, расширили шахматы по всему миру и вложили больше средств в программы для детей, женщин, пожилых людей, а также в образовательные и социальные проекты.

Но это не конечная точка — это фундамент для того, что будет дальше. Шахматы сформировали мое представление о лидерстве: с ответственностью, терпением и целью. Служба на посту президента ФИДЕ только укрепила это убеждение.

Сегодня я объявляю, что буду баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации.

Предстоит еще много работы. Каждая федерация заслуживает возможности расти при поддержке, которая отражает ее уникальные потребности и амбиции.

Вместе мы сможем продолжить создавать больше возможностей, укрепляя нашу глобальную шахматную семью и гарантируя, что шахматы останутся силой для образования, инклюзивности и совершенства.

Каждый ход имеет значение. Каждый человек важен», – написал Дворкович.

Конгресс ФИДЕ, на котором пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде. Глава Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов будет баллотироваться на пост заместителя президента ФИДЕ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Дворковича
logoАркадий Дворкович
logoФИДЕ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хочет превзойти учителя
Я свой, буржуинский!
Давно продался, после того, как проворовался в правительстве.
Где он сейчас проживает-то?
Ещё один неприкасаемый
Аркаш, ты можешь сюда приехать? (с)
он чьих будет?
Когда пришел, говорил, что Кирсан засиделся, что двух сроков довольно, кстати гы
Как этот предатель может ещё на что то претендовать? Дворкович осудил СВО и поддержал санкции против федерации шахмат России! Это какой-то дурдом.
Таких зиц -председателей предателей, то бишь президентов ФИДЕ нам хватило и на первом его сроке во главе ФИДЕ. Пусть теперь курит бамбук.
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Немецкие предприниматели Бюттнер и Розенштейн будут баллотироваться в президенты ФИДЕ
26 июня, 17:18
Александр Ткачев: «Надеемся, что Дворкович выдвинет свою кандидатуру на выборы главы ФИДЕ и одержит победу в них»
11 июня, 09:55
Евросоюз может ввести санкции в отношении Дегтярева, Позднякова и Дворковича
10 июня, 12:18
Рекомендуем
Главные новости
Ян Непомнящий: «Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира»
сегодня, 13:00
Немецкие предприниматели Бюттнер и Розенштейн будут баллотироваться в президенты ФИДЕ
26 июня, 17:18
Российская шахматистка Клейменова выиграла чемпионат мира среди девушек до 18 лет
25 июня, 22:08
Клубный чемпионат мира. Команда Дина победила в блице, команда Ниманна – 2-й, команда Синдарова – 3-я
21 июня, 17:20
Клубный чемпионат мира. Команда Дин Лижэня победила в рапиде, команда Мурзина и Фируджи – 3-я, команда Карлсена – 17-я
19 июня, 22:59
Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду
19 июня, 16:14
Сергей Шипов: «Непомнящему пора возвращаться в первую десятку мирового рейтинга, но сделать это будет непросто»
19 июня, 09:36
Гроссмейстер Шипов: «Я большой футбольный маньяк, с детских лет не пропускаю чемпионаты мира. Болеть буду за Португалию: Криштиану Роналду, вперед»
15 июня, 17:27
Непомнящий занял третье место на турнире UzChess Cup, победил Мадаминов, Ниманн – 7-й
15 июня, 16:28
Непомнящий обыграл Ниманна на турнире UzChess Cup и пожал ему руку
14 июня, 16:47Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Киберспортивный клуб Vitality переподписал шахматиста Жавохира Синдарова
24 апреля, 10:38
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 21:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 10:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 23:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 11:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 09:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 22:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 17:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 21:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 20:16