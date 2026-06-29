Аркадий Дворкович: «Буду баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации»

Аркадий Дворкович выдвинет свою кандидатуру на выборы главы ФИДЕ.

Аркадий Дворкович сообщил, что будет баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Он возглавляет организацию с 2018 года.

«Для меня было истинной честью служить на посту президента ФИДЕ на протяжении последних восьми лет.

Я глубоко благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтерам, чье доверие, преданность делу и страсть помогли сформировать этот путь.

Вместе мы укрепили ФИДЕ, расширили шахматы по всему миру и вложили больше средств в программы для детей, женщин, пожилых людей, а также в образовательные и социальные проекты.

Но это не конечная точка — это фундамент для того, что будет дальше. Шахматы сформировали мое представление о лидерстве: с ответственностью, терпением и целью. Служба на посту президента ФИДЕ только укрепила это убеждение.

Сегодня я объявляю, что буду баллотироваться на еще один срок на пост президента Международной шахматной федерации.

Предстоит еще много работы. Каждая федерация заслуживает возможности расти при поддержке, которая отражает ее уникальные потребности и амбиции.

Вместе мы сможем продолжить создавать больше возможностей, укрепляя нашу глобальную шахматную семью и гарантируя, что шахматы останутся силой для образования, инклюзивности и совершенства.

Каждый ход имеет значение. Каждый человек важен», – написал Дворкович.

Конгресс ФИДЕ, на котором пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде. Глава Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов будет баллотироваться на пост заместителя президента ФИДЕ.