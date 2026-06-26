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Немецкие предприниматели Бюттнер и Розенштейн будут баллотироваться в президенты ФИДЕ
Немцы Бюттнер и Розенштейн планируют баллотироваться в президенты ФИДЕ.

Немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер, сооснователь серии турниров Freestyle Chess, планирует баллотироваться в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

С 2018 года пост занимает россиянин Аркадий Дворкович. Выборы пройдут на заседании генассамблеи в Самарканде в сентябре.

«В течение последних нескольких месяцев многие уважаемые члены международного шахматного сообщества призывали меня баллотироваться в президенты ФИДЕ. После обстоятельных обсуждений с делегатами со всех континентов я решил принять эту ответственность», – цитирует 61-летнего Бюттнера портал ChessBase.

Ранее в этот же день, 26 июня, о желании возглавить ФИДЕ заявил еще один бизнесмен из Германии – Вадим Розенштейн, основатель проекта WR Chess.

«Я люблю шахматы. Они сформировали мою жизнь, мышление и даже то, как я строил свой бизнес. Шахматы заслуживают организации, которая соответствовала бы их величию. 

Сегодня в ФИДЕ работает много преданных своему делу людей, которые усердно трудятся на благо нашего спорта. Но одной лишь преданности недостаточно. Нам нужны более сильное лидерство, профессиональное управление, более оперативное принятие решений и четкое видение будущего», – написал 35-летний Розенштейн в соцсети.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Chess Base
Ян Хенрик Бюттнер
Freestyle Chess
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Вадим Розенштейн
logoАркадий Дворкович

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