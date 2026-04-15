  • Александр Грищук: «Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее. Если даже не на две»
Александр Грищук: «Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее. Если даже не на две»

Российский гроссмейстер Александр Грищук считает, что узбекистанец Жавохир Синдаров станет следующим чемпионом мира.

Синдаров выиграл турнир претендентов на Кипре и завоевал право сыграть в матче за шахматную корону против Гукеша Доммараджу из Индии.

«Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее своего индийского оппонента. Если даже не на две. Гукеш в последнее время, мягко говоря, не блещет», – сказал Грищук.

Ожидается, что матч Гукеша и Синдарова состоится в конце 2026 года. Место и точная дата проведения матча определятся позже.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Жавохир Синдаров
Гукеш Доммараджу
Александр Грищук
матч на первенство мира
За полгода может много воды утечь. У Гукеша полно времени, чтобы хорошо подготовиться. Но по сегодняшним раскладам Синдаров, конечно, явный фаворит.
И не факт,что Гукеш сейчас не сидит уже за подготовкой. И не изучает Синдарова
Не говори "гоп". Нельзя случайно стать чемпионом мира, Гукеш квалифицированный шахматист и на один матч может собраться. Не думаю, что у Синдарова будет какое-то невероятное преимущество.
Тоже болею за Синдарова. Однако не стоит расслабляться, индийцы и китайцы умеют валять дурака весь год и потом чётко подготовиться под соперника в нужный момент.
Сейчас - да. Только матч за титул совсем не сейчас.
