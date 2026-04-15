Александр Грищук: «Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее. Если даже не на две»

Грищук: надеюсь на разгром Гукеша в титульном матче, Синдаров на голову сильнее.

Российский гроссмейстер Александр Грищук считает, что узбекистанец Жавохир Синдаров станет следующим чемпионом мира.

Синдаров выиграл турнир претендентов на Кипре и завоевал право сыграть в матче за шахматную корону против Гукеша Доммараджу из Индии.

«Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее своего индийского оппонента. Если даже не на две. Гукеш в последнее время, мягко говоря, не блещет», – сказал Грищук.

Ожидается, что матч Гукеша и Синдарова состоится в конце 2026 года. Место и точная дата проведения матча определятся позже.