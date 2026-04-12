  • Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие результаты
Горячкина сыграла вничью с Музычук в 12-м туре турнира претенденток.

12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

12-й тур

Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия) – 0,5:0,5

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0:1

Дивья Дешмукх (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0

Турнирное положение: Вайшали, Чжу Цзиньэр – по 7, Асаубаева, Музычук – 6,5, Горячкина, Лагно - 5,5, Дешмукх, Тань Чжунъи – по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Перед турниром была надежда на Сашу и Катю, но обе на турнире не в лучшей своей форме особенно Горячкина. В ладейном эндшпиле она чувствует себя очень неуверенно.
Горячкина с матча на первенство докатилась до вот таких партий . Какие 2600 что говорил Шипов канеш .
Он говорил, что она разыгрывала ладейные эндпили на уровне 2600, а сейчас вот так неуверенно.
ходил сегодня на турнир, у Музычук и Горячкиной прям напряжение было на максимум. когда был ход Музычук, Горячкина сидела за столом и прям прожигала Анну взглядом.и даже когда ее ход был, она периодически на нее очень пристально посматривала. возможно именно психологическое давление и спасло ее партию.
Друг, если ещё пойдёшь, пиши сюда, очень интересно 👍
Сумасшедшая интрига у девушек ожидается в последних турах
Горячкина боец конечно, такую ничью выстрадала
Ага почти как у гуру 2900 в ладейниках я
Рекомендуем
Главные новости
Сергей Смагин: «Результат Горячкиной вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир. У нее совсем ничего не получилось»
сегодня, 20:54
Сергей Смагин: «Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет»
сегодня, 20:44
Жавохир Синдаров: «Пока ребята тренируются по 10 часов в день, я играю в CS»
сегодня, 17:28
Турнир претендентов. 14-й тур. Есипенко проиграл Каруане и занял 8-е место, Синдаров победил на турнире
сегодня, 17:19
Рамешбабу Вайшали победила на турнире претенденток, Горячкина уступила 1 очко, Лагно – 2
сегодня, 17:10
Александр Грищук: «Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее. Если даже не на две»
сегодня, 10:41
Турнир претенденток. 13-й тур. Горячкина обыграла Чжу Цзиньэр, Лагно победила Дешмукх и другие результаты
вчера, 17:44
Турнир претендентов. 13-й тур. Есипенко проиграл Вэй И, Гири разошелся миром с Синдаровым, другие результаты
вчера, 17:42
Узбекистанский шахматист Синдаров досрочно победил на турнире претендентов
вчера, 16:35
Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты
12 апреля, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем