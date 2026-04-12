Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие результаты

Горячкина сыграла вничью с Музычук в 12-м туре турнира претенденток.

12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

12-й тур

Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия) – 0,5:0,5

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0:1

Дивья Дешмукх (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0

Турнирное положение : Вайшали, Чжу Цзиньэр – по 7, Асаубаева, Музычук – 6,5, Горячкина, Лагно - 5,5, Дешмукх, Тань Чжунъи – по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).