Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие результаты
12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претенденток.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
12-й тур
Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия) – 0,5:0,5
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0:1
Дивья Дешмукх (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) – 0:1
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0
Турнирное положение: Вайшали, Чжу Цзиньэр – по 7, Асаубаева, Музычук – 6,5, Горячкина, Лагно - 5,5, Дешмукх, Тань Чжунъи – по 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Перед турниром была надежда на Сашу и Катю, но обе на турнире не в лучшей своей форме особенно Горячкина. В ладейном эндшпиле она чувствует себя очень неуверенно.
Горячкина с матча на первенство докатилась до вот таких партий . Какие 2600 что говорил Шипов канеш .
Он говорил, что она разыгрывала ладейные эндпили на уровне 2600, а сейчас вот так неуверенно.
ходил сегодня на турнир, у Музычук и Горячкиной прям напряжение было на максимум. когда был ход Музычук, Горячкина сидела за столом и прям прожигала Анну взглядом.и даже когда ее ход был, она периодически на нее очень пристально посматривала. возможно именно психологическое давление и спасло ее партию.
Друг, если ещё пойдёшь, пиши сюда, очень интересно 👍
Сумасшедшая интрига у девушек ожидается в последних турах
Горячкина боец конечно, такую ничью выстрадала
Ага почти как у гуру 2900 в ладейниках я
