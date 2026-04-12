  • Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты
Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты

Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой в 12-м туре турнира претендентов.

12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

12-й тур

Андрей Есипенко (Россия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Вэй И (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 9, Гири – 7, Каруана – 6, Накамура, Блюбаум, Вэй И – по 5,5, Прагнанандха – 5, Есипенко – 4,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Аниш Гири ожидаемо сыграл вничью. Остался фантастический вариант с двумя проигрышами Синдарова и двумя выигрышами Гири - тогда будет тай-брэйк.

Закупайте шампанское (или что хотите), нас ждёт матч Гукеш - Синдаров.
Если вероятность победы Гири над Синдаровым составляет 25% (вероятность ничьей 50% и вероятность поражения 25%), а в последнем туре вероятность победы Гири над Блюбаумом 40% и вероятность поражения Синдарова от Вея 10%, то вероятность тай-брейка составляет 1%.
Надо насиндаритъ Накамуру.
Праг нулевой здесь, Есипенко нужно постараться победить.
два блицера уже расписали. опоздал на 10 минут, а там уже эндшпиль. сильно спешат сегодня куда-то мужики)
Ну, Аниш - не орёл, не орёл. Во многих партиях он имел шансы на победу, но играл недостаточно инициативно, и всё заканчивалось ничьей. Так чемпионом не стать...
Опять Вэй И выдал триллер и спасся чудом.
Оба не нашли ход Фе3 в разных ситуациях, один легко выигрывал, другой находил бы более лёгкий способ ничьи
Интересно японец будет упираться с Синдаровым или скатают быструю ничью🤔
Комментарий удален пользователем
Предлагать нельзя, а ходы повторить можно или нет?
