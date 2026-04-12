Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты

Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой в 12-м туре турнира претендентов.

12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

12-й тур

Андрей Есипенко (Россия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Вэй И (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Турнирное положение : Синдаров – 9, Гири – 7, Каруана – 6, Накамура, Блюбаум, Вэй И – по 5,5, Прагнанандха – 5, Есипенко – 4,5.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).