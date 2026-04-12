Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты
12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
12-й тур
Андрей Есипенко (Россия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5
Вэй И (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Синдаров – 9, Гири – 7, Каруана – 6, Накамура, Блюбаум, Вэй И – по 5,5, Прагнанандха – 5, Есипенко – 4,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Закупайте шампанское (или что хотите), нас ждёт матч Гукеш - Синдаров.
Оба не нашли ход Фе3 в разных ситуациях, один легко выигрывал, другой находил бы более лёгкий способ ничьи