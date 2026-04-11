Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно сыграла вничью с Музычук, Горячкина проиграла Вайшали и другие результаты
Лагно сыграла вничью с Музычук в 11-м туре турнира претенденток.
11 апреля прошел 11-й тур шахматного турнира претенденток.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
11-й тур
Екатерина Лагно (Россия) – Анна Музычук (Украина) – 0,5:0,5
Тань Чжунъи (Китай) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5
Чжу Цзиньэр (Китай) – Дивья Дешмукх (Индия) – 0,5:0,5
Александра Горячкина (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия) – 0:1
Турнирное положение: Вайшали – 7, Чжу Цзиньэр, Музычук – по 6, Лагно, Асаубаева – 5,5, Горячкина, Дешмукх – по 5, Тань Чжунъи – 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Саша белыми, к сожалению, проиграла Вайшали, которая укрепила своё лидерство и сохраняет большие шансы на победу в турнире претендентов.
