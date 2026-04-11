Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана разошелся миром с Синдаровым и другие результаты

11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

11-й тур

Аниш Гири (Нидерланды) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5

Хикару Накамура (США) – Вэй И (Китай) – 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Маттиас Блюбаум (Германия) – 0,5:0,5

Турнирное положение : Синдаров – 8,5, Гири – 6,5, Каруана – 5,5, Блюбаум, Накамура, Вэй И – по 5, Прагнанандха – 4,5. Есипенко – 4.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).