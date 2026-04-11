  • Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана разошелся миром с Синдаровым и другие результаты
11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

11-й тур

Аниш Гири (Нидерланды) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5

Хикару Накамура (США) – Вэй И (Китай) – 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Маттиас Блюбаум (Германия) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 8,5, Гири – 6,5, Каруана – 5,5, Блюбаум, Накамура, Вэй И – по 5, Прагнанандха – 4,5. Есипенко – 4. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
алға, Синдаров!
Блюбаума продолжают прощать, а Синдаров с блеском прошел испытание Каруаной. Заслуженность прохода в матч за чемпионство подтверждена на максимальном уровне сложности :)
Накамура так радовался победе, что в следующих турах снова показал, что в шахматы он больше играть не умеет.
Для интриги Гири должен обыгрывать аутсайдера Андрея, а Каруана вспомнить, что неофициально его считают #2 в мире и обыграть Синдарова.
Остальные два матча просто массовка
Если Каруана сегодня не выиграет.То победитель будет точно известен
Даже Каруана уже смирился, не идет в all in.
А сколько всего туров в турнире?
14
Так че там, Андрюха уже на пляже или где? Результаты задерживаются...
отнял полочка у Аниша
Кружочки сами себя не запишут.
продержись еще десяток лет, чувак, с первой пенсии переведу.
Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом, Синдаров одолел Прагнанандху, другие результаты
9 апреля, 16:08
Турнир претендентов. 9-й тур. Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири, другие партии
8 апреля, 18:34
Турнир претендентов. 8-й тур. Есипенко сыграл вничью с Синдаровым, Накамура победил Каруану, другие результаты
7 апреля, 17:59
Сергей Смагин: «Результат Горячкиной вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир. У нее совсем ничего не получилось»
вчера, 20:54
Сергей Смагин: «Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет»
вчера, 20:44
Жавохир Синдаров: «Пока ребята тренируются по 10 часов в день, я играю в CS»
вчера, 17:28
Турнир претендентов. 14-й тур. Есипенко проиграл Каруане и занял 8-е место, Синдаров победил на турнире
вчера, 17:19
Рамешбабу Вайшали победила на турнире претенденток, Горячкина уступила 1 очко, Лагно – 2
вчера, 17:10
Александр Грищук: «Я надеюсь на полный разгром Гукеша в титульном матче. Мне кажется, что Синдаров сейчас на голову сильнее. Если даже не на две»
вчера, 10:41
Турнир претенденток. 13-й тур. Горячкина обыграла Чжу Цзиньэр, Лагно победила Дешмукх и другие результаты
14 апреля, 17:44
Турнир претендентов. 13-й тур. Есипенко проиграл Вэй И, Гири разошелся миром с Синдаровым, другие результаты
14 апреля, 17:42
Узбекистанский шахматист Синдаров досрочно победил на турнире претендентов
14 апреля, 16:35
Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие результаты
12 апреля, 18:57
