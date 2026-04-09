Турнир претенденток. 10-й тур. Горячкина черными обыграла Дешмукх, Лагно разошлась миром с Тань Чжунъи, другие результаты

Горячкина обыграла Дешмукх в 10-м туре турнира претенденток.

9 апреля прошел десятый тур шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

10-й тур

Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 0,5:0,5

Дивья Дешмукх (Индия) — Александра Горячкина (Россия) – 0:1

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Чжу Цзиньэр (Китай) – 1:0

Екатерина Лагно (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Вайшали – 6, Чжу Цзиньэр, Музычук – по 5,5, Горячкина, Лагно, Асаубаева – по 5, Дешмукх – 4,5, Тань Чжунъи – 3,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
вот это саша молодец, укатала в эндшпиле. вроде бы битая ничья на доске, но несколько неточностей - и все, сливай воду
Дожала Саша Дивью в эндшпиле. Молодец !
Вот это Александра порадовала, желаем ей такого же спокойствия и сосредоточенности!
