Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом, Синдаров одолел Прагнанандху, другие результаты

Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом в 10-м туре турнира претендентов.

9 апреля прошел десятый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

10-й тур

Андрей Есипенко (Россия) — Маттиас Блюбаум (Германия) – 0,5:0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 1:0

Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 8, Гири – 6, Каруана – 5, Блюбаум, Накамура, Вэй И – по 4,5, Прагнанандха – 4, Есипенко – 3,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).