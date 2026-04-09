  • Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом, Синдаров одолел Прагнанандху, другие результаты
9 апреля прошел десятый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом.

Андрей Есипенко (Россия) — Маттиас Блюбаум (Германия) – 0,5:0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 1:0

Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 8, Гири – 6, Каруана – 5, Блюбаум, Накамура, Вэй И – по 4,5, Прагнанандха – 4, Есипенко – 3,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Синдаров гений чтоли? Мы возможно наблюдаем взрыв Сверхновой звезды. Такое доминирование, даже страшно.
Праг, конечно, не угадал с вариантом, но Синдаров просто по первой линии всё отшпарил практически от начала до конца, обалдеть :)
Похоже что конец турнира, вчера Жавохир где-то (в машинном понимании) ошибся, сегодня не должен упустить
" вчера Жавохир где-то (в машинном понимании)"

Почему "в машинном понимании"? Ошибка по-человечески очень странная: в запасе час времени, король белых раскрыт, вертикаль b простреливается, а Синдаров, продумав меньше минуты, на автомате играет С:a4... Это совсем не похоже на всё, что было в других партиях.
Я не осилил этот ход и последовательность, и с калькулятором, совсем неявное
Бой за корону Гукеш -Синдаров все более очевиден.
Гири надо в оставшихся 4 турах выиграть как минимум дважды при условии двух поражений Синдарова, который в каждом матче либо выигрывает, либо ближе к победе при ничьих. Это практически нереально. Там у Синдарова, правда, в последних турах Каруана, Накамура и сам Гири, но если он продолжит играть как играет, он кого-то из этой тройки обыграет, а остальное вничью сведет. У Гири белыми против Есипенко хорошие шансы, а дальше ему надо обязательно Синдарова в очной встрече обыгрывать.
Каруана будто бы сдался, последние несколько игр играть перестал. Накамура на этом турнире откровенно плох. Синдаров победил на 99.9%
"Гири надо в оставшихся 4 турах выиграть как минимум дважды при условии двух поражений Синдарова, который в каждом матче либо выигрывает".

Одна из побед Гири может быть автоматически поражением Синдарова, и в терминах теории вероятностей это будет не 2 независимых события, а 1 событие. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это "нереально". Тем более, что и психологический фактор - ощущение близости финиша может сыграть свою роль...
Синдаров всё ближе к победе на турнире.
да уже выиграл, считай
Синдаров не сказать, чтоб выкатывает какие-то гениальные идеи, но главная его сильная сторона - он всегда старается победить. Вот и сегодня вроде сомнительную позицию получил в какой-то момент, но даже и не подумал поостеречься, сыграть осторожнее, и в итоге уверенно победил.
Что ж, если доминация сохранится до конца турнира, а затем будет уверенно переигран Гукеш - кто знает, может и у Магнуса проснётся интерес, и он решит вернуться за короной.
Магнус не вернётся. Кто бы не пришёл за титулом.
Синдаров улетает в космос 🚀
Остаются только математические шансы у Гири: Синдаров явно будет катать оставшиеся матчи вничью. При четырёх матчах вничью победу уже обеспечит.

Синдаров может проиграть только одному человеку, и это он сам.

Поздравляем победителя?
Торопиться никогда не надо
Не стоит бежать впереди паровоза. Следующий тур Гири белыми против Есипенко, а Синдаров чёрными против Каруаны. Вот так внезапно два очка преимущества могут превратиться в одно. А впереди ещё очная партия с белыми фигурами у Аниша.
а неплохо прагна обострил
