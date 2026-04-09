Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом, Синдаров одолел Прагнанандху, другие результаты
9 апреля прошел десятый тур шахматного турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
10-й тур
Андрей Есипенко (Россия) — Маттиас Блюбаум (Германия) – 0,5:0,5
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 1:0
Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Синдаров – 8, Гири – 6, Каруана – 5, Блюбаум, Накамура, Вэй И – по 4,5, Прагнанандха – 4, Есипенко – 3,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Почему "в машинном понимании"? Ошибка по-человечески очень странная: в запасе час времени, король белых раскрыт, вертикаль b простреливается, а Синдаров, продумав меньше минуты, на автомате играет С:a4... Это совсем не похоже на всё, что было в других партиях.
Одна из побед Гири может быть автоматически поражением Синдарова, и в терминах теории вероятностей это будет не 2 независимых события, а 1 событие. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это "нереально". Тем более, что и психологический фактор - ощущение близости финиша может сыграть свою роль...
Что ж, если доминация сохранится до конца турнира, а затем будет уверенно переигран Гукеш - кто знает, может и у Магнуса проснётся интерес, и он решит вернуться за короной.
Синдаров может проиграть только одному человеку, и это он сам.
Поздравляем победителя?