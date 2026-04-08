Накамура о победе над Каруаной: «Довольно здорово заткнуть всех идиотов, которые думали, что я больше не могу играть в шахматы»

Американский шахматист Хикару Накамура прокомментировал победу над Фабиано Каруаной на турнире претендентов.

38-летний Накамура после восьми туров набрал 3,5 балла и отстает на 3 балла от лидера – Жавохира Синдарова из Узбекистана.

«Я чувствую себя хорошо. Довольно здорово заткнуть всех идиотов, которые думали, что я больше не могу играть в шахматы. Этой победой я как минимум доказал, что имею право здесь находиться», – сказал Накамура.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФИДЕ
Сказал чел, который 70 минут думал на ходом, сделал не тот ход, а потом обвинял в этом команду.

Сказал чел, который второй раз подряд попадает на ТП только из-за читерски набранного рейтинга. Что он в следующий раз придумает? Сам организует турнир, получит аккредитацию ФИДЕ, сам наберет игроков и сам их победит?

Накамура максимально токсичный персонаж, который только на стримах своих такой типа веселый и добрый мужичок.
Ответ Иван Лапин
А по факту - у главного претендента выиграл, да. В серединке идёт - да, последним не будет - да.

Так что вполне себе имеет место и право быть. Еще и пойдя против системы - респект.
Ответ Иван Лапин
> Сказал чел, который 70 минут думал на ходом, сделал не тот ход, а потом обвинял в этом команду.

То что он обвинил команду это некрасиво(кстати тем же грешил и Крамник в матче с Анандом). Но думать 70 минут в очень рискованной позиции и форсированной позиции, когда забыл/не знаешь теорию - более чем норм

> второй раз подряд попадает на ТП только из-за читерски набранного рейтинга

А первый когда был? В 22м он честно отобрался как победитель гранпри
В этом он и не скрывал, что троллинг, а в предыдущем так Фирунджа отбирался и Накамура говорил, что отбор по рейтингу это чит, его проигнорировали и он сам заюзал этот чит сейчас

> Накамура максимально токсичный персонаж

Это да, но это никак не относится к его игре на ТП и например к тому, что до ТП он имел положительную статистику почти против всех игроков на турнире с кем играл
Шансов на победу в претендентском всё равно больше не стало.
Ответ G.H.O.S.T.
Их и изначально не было.
Ответ Twilight_Shadow
Изначально как раз и считали что путевку поделят Фаби и Накамура. Задним числом все умные, но Синдаров шел по коэффициентам у буков третьим, причем с большим отставанием. Никто верил, что этот терминатор будет так разрывать.
Тут в ТП все умеют играть, но не все умеют хорошо готовиться, а некоторые, как Хикару и Есипенко, вообще по моим ощущениям никак не готовятся. Единственный кто идеально провел огромную работу и подготовку к этому турниру это Синдаров. Надеюсь Жавохир сможет завоевать право на матчи за Шахматную Корону.
Ответ Aroundandabout
Или просто в попе что-то пиликает.

Такая еще подготовка может быть.
Ответ Aroundandabout
Хикару может и не особо готовился, но я уверен, что вы не правы в отношении Есипенко. Он готовился, просто у него не получилось.
В игры в онлайн он мастер.А каком умение он говорит? 3,5 из 8 очков.
Можете,конечно,но,увы,очень редко.А Каруану Корчной обыгрывал даже на восьмом десятке лет.
Точно идиот
Ты-то ладно, а Каруана может?
