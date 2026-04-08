Накамура о победе над Каруаной: «Довольно здорово заткнуть всех идиотов, которые думали, что я больше не могу играть в шахматы»
Американский шахматист Хикару Накамура прокомментировал победу над Фабиано Каруаной на турнире претендентов.
38-летний Накамура после восьми туров набрал 3,5 балла и отстает на 3 балла от лидера – Жавохира Синдарова из Узбекистана.
«Я чувствую себя хорошо. Довольно здорово заткнуть всех идиотов, которые думали, что я больше не могу играть в шахматы. Этой победой я как минимум доказал, что имею право здесь находиться», – сказал Накамура.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФИДЕ
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сказал чел, который второй раз подряд попадает на ТП только из-за читерски набранного рейтинга. Что он в следующий раз придумает? Сам организует турнир, получит аккредитацию ФИДЕ, сам наберет игроков и сам их победит?
Накамура максимально токсичный персонаж, который только на стримах своих такой типа веселый и добрый мужичок.
Так что вполне себе имеет место и право быть. Еще и пойдя против системы - респект.
То что он обвинил команду это некрасиво(кстати тем же грешил и Крамник в матче с Анандом). Но думать 70 минут в очень рискованной позиции и форсированной позиции, когда забыл/не знаешь теорию - более чем норм
> второй раз подряд попадает на ТП только из-за читерски набранного рейтинга
А первый когда был? В 22м он честно отобрался как победитель гранпри
В этом он и не скрывал, что троллинг, а в предыдущем так Фирунджа отбирался и Накамура говорил, что отбор по рейтингу это чит, его проигнорировали и он сам заюзал этот чит сейчас
> Накамура максимально токсичный персонаж
Это да, но это никак не относится к его игре на ТП и например к тому, что до ТП он имел положительную статистику почти против всех игроков на турнире с кем играл
Такая еще подготовка может быть.