Накамура о победе над Каруаной: «Довольно здорово заткнуть всех идиотов, которые думали, что я больше не могу играть в шахматы»

Накамура: здорово заткнуть идиотов, которые думали, что я больше не могу играть.

Американский шахматист Хикару Накамура прокомментировал победу над Фабиано Каруаной на турнире претендентов.

38-летний Накамура после восьми туров набрал 3,5 балла и отстает на 3 балла от лидера – Жавохира Синдарова из Узбекистана.

«Я чувствую себя хорошо. Довольно здорово заткнуть всех идиотов, которые думали, что я больше не могу играть в шахматы. Этой победой я как минимум доказал, что имею право здесь находиться», – сказал Накамура.