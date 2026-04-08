Турнир претенденток. 9-й тур. Горячкина сыграла вничью с Асаубаевой, Лагно уступила Чжу Цзиньэр, другие результаты

Горячкина сыграла вничью с Асаубаевой в девятом туре турнира претенденток.

8 апреля прошел девятый тур турнира претенденток по шахматам.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

9-й тур

Тань Чжунъи (Китай) – Анна Музычук (Украина) – 0,5:0,5

Чжу Цзиньэр (Китай) – Екатерина Лагно (Россия) - 1:0

Александра Горячкина (Россия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Дивья Дешмукх (Индия) – 1:0

Турнирное положение: Вайшали, Чжу Цзиньэр – по 5,5, Музычук – 5, Дешмукх, Лагно – по 4,5, Горячкина, Асаубаева – по 4, Тань Чжунъи – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).