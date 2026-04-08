Турнир претендентов. 9-й тур. Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири, другие партии

Есипенко сыграл вничью с Накамурой в девятом туре турнира претендентов.

8 апреля прошел девятый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой .

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

9-й тур

Хикару Накамура (США) –Андрей Есипенко (Россия) - 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Вэй И (Китай) – 0,5:-0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 7, Гири – 5,5, Каруана – 4,5, Накамура, Прагнанандха, Вэй И, Блюбаум – по 4, Есипенко – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).