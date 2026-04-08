  • Турнир претендентов. 9-й тур. Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири, другие партии
Турнир претендентов. 9-й тур. Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири, другие партии

Есипенко сыграл вничью с Накамурой в девятом туре турнира претендентов.

8 апреля прошел девятый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

9-й тур

Хикару Накамура (США) –Андрей Есипенко (Россия) - 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Вэй И (Китай) – 0,5:-0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 7, Гири – 5,5, Каруана – 4,5, Накамура, Прагнанандха, Вэй И, Блюбаум – по 4, Есипенко – 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Похоже, у Есипенко нет конкурентов. Стабильно восьмой.
Гири играет с Синдаровым в последнем туре... На одних ничьих Жавохир может и не выехать. Последний тур, нервы, знаете ли...
Гири играет с Синдаровым в последнем туре... На одних ничьих Жавохир может и не выехать. Последний тур, нервы, знаете ли...
Вроде бы в последнем туре Синдаров против Вэй И. Но вообще Синдаров уже отстрелялся со слабаками Есипенко и Блюбаумом, теперь у него жесть, Нака Каруана и Гири трое подряд, а там ещё Праг, как будто 50/50 что может пролететь
Аниш молодец!
Впереди белый цвет против Синдарова, в случае победы есть все шансы!
Аниш молодец! Впереди белый цвет против Синдарова, в случае победы есть все шансы!
Ну как впереди, в последнем туре, к тому моменту всё может быть решено
Есипенко самый стабильный участник турнира, как занял СВОЕ место с первого тура, так и не отдаёт никому...
Как-то одно время отходили от частого использования ферзевого гамбита, в частности Ян и Магнус не очень его любят, и вот сейчас процентов 30-40 партий явно вернулось.
Результат ясен.
Не понимаю, у Каруаны и Накамуры шанс всей жизни был взять корону. И так бездарно слить🤦
Результат ясен. Не понимаю, у Каруаны и Накамуры шанс всей жизни был взять корону. И так бездарно слить🤦
У Накамуры шанс всей жизни взять корону будет в том случае, если матч пройдёт на чесскоме или в луизианских кабаках.
Результат ясен. Не понимаю, у Каруаны и Накамуры шанс всей жизни был взять корону. И так бездарно слить🤦
Они уже столко раз играли в турнире претендентов...
Синдаров просто шокировал шахматный мир. По сути такое преимущество уже не нагнать его соперникам.
Синдаров просто шокировал шахматный мир. По сути такое преимущество уже не нагнать его соперникам.
Скорее это другие игроки шокировали за исключением наверное Гири и Блюбаума, эти двое играют, как и ожидали примерно от них, остальные явно хуже своих возможностей. Это печалит, турнир получается скомканным и откровенно слабым. Я за отбор на него через систему очных матчей, уверен и Фирузджа, и Абдусаторов, и Эригайси сюда бы тогда отобрались в такой системе и был бы совсем другой турнир.
Синдаров просто шокировал шахматный мир. По сути такое преимущество уже не нагнать его соперникам.
Партии с Гири и Каруаной впереди, все может быть.
Но да, уже красавчик.
у синдарова неприятная манера в случае ничьей играть до голых королей
у синдарова неприятная манера в случае ничьей играть до голых королей
C Есипенко он быстро расписал.
Но есть такое, поэтому это очень непривлекательный противник для возвращения Карлсена перед пенсией. Не захочет мучиться.
Ну Синдаров уже в матче за корону. Догнать его почти нереально, только чудо.
Ну Синдаров уже в матче за корону. Догнать его почти нереально, только чудо.
Проиграет чёрными Гири — и шансы станут реальными
Каруана и Накамура весьма слабо проводят турнир. Поэтому так легко и идет к победе Синдаров.
Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко встретится с Прагнанандхой, Синдаров сыграл вничью с Накамурой, другие партии
58 минут назадLive
Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграет с Музычук, Лагно встретится с Асаубаевой, другие партии
сегодня, 12:45Live
Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно сыграла вничью с Музычук, Горячкина проиграла Вайшали и другие результаты
вчера, 19:18
Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана разошелся миром с Синдаровым и другие результаты
вчера, 17:34
Анатолий Карпов: «Если Карякин вернется в шахматы, ему по силам будет бороться за самые высокие места. Характер у него есть»
10 апреля, 12:15
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»
10 апреля, 09:06
Турнир претенденток. 10-й тур. Горячкина черными обыграла Дешмукх, Лагно разошлась миром с Тань Чжунъи, другие результаты
9 апреля, 17:54
Российский гроссмейстер Есипенко потерял шансы на победу в турнире претендентов
9 апреля, 17:42
Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом, Синдаров одолел Прагнанандху, другие результаты
9 апреля, 16:08
Турнир претенденток. 9-й тур. Горячкина сыграла вничью с Асаубаевой, Лагно уступила Чжу Цзиньэр, другие результаты
8 апреля, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
