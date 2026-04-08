Турнир претендентов. 9-й тур. Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири, другие партии
8 апреля прошел девятый тур шахматного турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
9-й тур
Хикару Накамура (США) –Андрей Есипенко (Россия) - 0,5:0,5
Фабиано Каруана (США) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Вэй И (Китай) – 0,5:-0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Синдаров – 7, Гири – 5,5, Каруана – 4,5, Накамура, Прагнанандха, Вэй И, Блюбаум – по 4, Есипенко – 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Впереди белый цвет против Синдарова, в случае победы есть все шансы!
Не понимаю, у Каруаны и Накамуры шанс всей жизни был взять корону. И так бездарно слить🤦
Но да, уже красавчик.
Но есть такое, поэтому это очень непривлекательный противник для возвращения Карлсена перед пенсией. Не захочет мучиться.