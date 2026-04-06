Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграла вничью с Чжу Цзиньэр, Лагно – с Дешмукх, другие результаты
Горячкина сыграла вничью с Чжу Цзиньэр, Лагно – с Дешмукх в турнире претенденток.
5 апреля прошли партии седьмого тура турнира претенденток по шахматам.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
7-й тур
Анна Музычук (Украина) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5
Александра Горячкина (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0,5:0,5
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0
Дивья Дешмукх (Индия) –Екатерина Лагно (Россия) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Музычук – 4,5 очка, Вайшали – 4, Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх – по 3,5, Асаубаева – 3, Тань Чжунъи – 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Источник: Спортс''
