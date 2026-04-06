  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграла вничью с Чжу Цзиньэр, Лагно – с Дешмукх, другие результаты
0

Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграла вничью с Чжу Цзиньэр, Лагно – с Дешмукх, другие результаты

5 апреля прошли партии седьмого тура турнира претенденток по шахматам.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

7-й тур

Анна Музычук (Украина) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай) – 0,5:0,5

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0

Дивья Дешмукх (Индия) –Екатерина Лагно (Россия)  – 0,5:0,5

Турнирное положение: Музычук – 4,5 очка, Вайшали – 4, Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх – по 3,5, Асаубаева – 3, Тань Чжунъи – 2,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Тань Чжунъи
logoБибисара Асаубаева
Дивья Дешмукх
Рамешбабу Вайшали
результаты
logoАнна Музычук
Чжу Цзиньэр
logoАлександра Горячкина
Екатерина Лагно
logoтурнир претендентов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
