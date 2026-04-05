Турнир претендентов. 7-й тур. Есипенко белыми проиграл Вэй И, Синдаров сыграл вничью с Гири, другие результаты

Есипенко проиграл Вэй И в седьмом туре турнира претендентов.

5 апреля прошел седьмой тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми проиграл представителю Китая Вэй И.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

7-й тур

Андрей Есипенко (Россия) – Вэй И (Китай) – 0:1

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 6, Каруана – 4,5, Прагнанандха – 3,5, Блюбаум, Вэй И – по 3, Накамура – 2,5, Есипенко – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).