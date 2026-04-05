Турнир претендентов. 7-й тур. Есипенко белыми проиграл Вэй И, Синдаров сыграл вничью с Гири, другие результаты
5 апреля прошел седьмой тур шахматного турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми проиграл представителю Китая Вэй И.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
7-й тур
Андрей Есипенко (Россия) – Вэй И (Китай) – 0:1
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Синдаров – 6, Каруана – 4,5, Прагнанандха – 3,5, Блюбаум, Вэй И – по 3, Накамура – 2,5, Есипенко – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Андрюха приехал на отдых семейный, а не на турнир
Полный провал😔😔