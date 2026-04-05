  • Турнир претендентов. 7-й тур. Есипенко белыми проиграл Вэй И, Синдаров сыграл вничью с Гири, другие результаты
Турнир претендентов. 7-й тур. Есипенко белыми проиграл Вэй И, Синдаров сыграл вничью с Гири, другие результаты

Есипенко проиграл Вэй И в седьмом туре турнира претендентов.

5 апреля прошел седьмой тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми проиграл представителю Китая Вэй И.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

7-й тур

Андрей Есипенко (Россия) – Вэй И (Китай) – 0:1

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Маттиас Блюбаум (Германия) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Синдаров – 6, Каруана – 4,5, Прагнанандха – 3,5, Блюбаум, Вэй И – по 3, Накамура – 2,5, Есипенко – 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
25 комментариев
Беру свои слова обратно. Есипенко не готов к этому турниру. Совсем.
Ответ Arty K.
Это стало понятно сразу, по составу сопровождающих лиц.
Андрюха приехал на отдых семейный, а не на турнир
Ответ Arty K.
Я об этом написал уже после второго тура: первый претендент на последнее место...
и Андрюха в этот раз с дебютом налажал. из Петрова белыми так выйти - это постараться надо...
Ответ dedushka
Похоже реально зря с женой приехал, лучше бы призовые чуть подзаработать, а половую энергию на турнир сохранить)
Ответ NoN
У кого что болит..
Очень слабый турнир Андрея. Очень..
Полный провал😔😔
Зато фоточки красивые и кружочки. Зря что ли на Кипр поехали. А шахматы и титул - да и х.. с ними.
Ну что, Синдаров теперь ещё и Гири обыграет или как? Безумные 5.5/6 пока что.
Андрей в партии с китайцем решал, кто из них больше провалился на турнире, и уверенно выиграл этот спор :(
Да уж... Я предполагал, что он не выиграет, но то, что он сыграет в Аббасова, не думал
Судя по началу Андрей решил надёжные 5 тыс заработать
слон д2 от Андрея мое почтение, кто так вообще играет?
чето Синдаров какие-то авантюры затевает. пешку кинул, теперь две фигуры за ладью... видимо, думает, что и Гири рано или поздно чего-нибудь шлепнет, поддержит флэшмоб)
Ответ dedushka
гири же не дурак
