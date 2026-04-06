Grenke Freestyle Chess. Каймер победил, Непомнящий и Карлсен отстали на 0,5 очка

Винсент Каймер победил на турнире Grenke Freestyle Chess.

Немецкий гроссмейстер Винсент Каймер одержал победу на турнире Grenke Freestyle Chess.

Grenke Freestyle Chess

Карлсруэ, Германия

После 9 туров из 9

1. Винсент Каймер (Германия) — 7,5

2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 7,5

3. Магнус Карлсен (Норвегия) — 7

4. Ян Непомнящий (Россия) — 7

5. Алексей Сарана (Сербия) — 7

6. Леон Люк Мендонка (Индия) — 7

7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 7

8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 7

9. Арьян Чопра (Индия) — 7

10. Ханс Моке Ниманн (США) — 6,5

11. Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — 6,5

12. Иван Шарич (Хорватия) — 6,5...

17. Володар Мурзин (Россия) — 6,5

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проводится по швейцарской системе в формате Chess960 (шахматы Фишера). Контроль времени — 90 минут на всю партию плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Интересный турнир наклевывается. Еще и с Магнусом.
Хотя по времени могли бы взять формат, по которому проходил последний Аэрофлот. Он был поживее. Для фристайл-шахмат он бы очень подошел. Но хотя бы нет добавок после 40 хода - уже хорошо.
