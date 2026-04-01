Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина черными сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Музычук, другие партии
Горячкина сыграет с Вайшали в четвертом туре турнира претенденток.
1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претенденток.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
4-й тур
Анна Музычук (Украина) – Екатерина Лагно (Россия)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай)
Дивья Дешмукх (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай)
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Александра Горячкина (Россия)
Турнирное положение: Лагно, Асаубаева – по 2 очка, Горячкина, Вайшали, Дешмукх, Музычук – по 1,5, Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
