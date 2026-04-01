Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина черными сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Музычук, другие партии

Горячкина сыграет с Вайшали в четвертом туре турнира претенденток.

1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

4-й тур

Анна Музычук (Украина) – Екатерина Лагно (Россия)

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Тань Чжунъи (Китай)

Дивья Дешмукх (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай)

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Александра Горячкина (Россия)

Турнирное положение : Лагно, Асаубаева – по 2 очка, Горячкина, Вайшали, Дешмукх, Музычук – по 1,5, Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).