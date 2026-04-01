Турнир претендентов. 4-й тур. Есипенко белыми сыграет с Гири, Синдаров встретится с Каруаной, другие партии

Есипенко сыграет с Гири в четвертом раунде турнира претендентов по шахматам.

1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с Анишем Гири из Нидерландов.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

4-й тур

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Андрей Есипенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Вэй И (Китай) – Хикару Накамура (США)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фабиано Каруана (США)

Маттиас Блюбаум (Германия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Турнирное положение : Синдаров, Каруана – по 2,5, Прагнанандха, Блюбаум – по 1,5, Вэй И, Есипенко, Гири, Накамура – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

В шахматах стартовал турнир претендентов (с нашим Есипенко). Победитель – будущий чемпион мира?