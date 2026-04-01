Турнир претендентов. 4-й тур. Есипенко белыми сыграет с Гири, Синдаров встретится с Каруаной, другие партии
1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с Анишем Гири из Нидерландов.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
4-й тур
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Андрей Есипенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Вэй И (Китай) – Хикару Накамура (США)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фабиано Каруана (США)
Маттиас Блюбаум (Германия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Турнирное положение: Синдаров, Каруана – по 2,5, Прагнанандха, Блюбаум – по 1,5, Вэй И, Есипенко, Гири, Накамура – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
