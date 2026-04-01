  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Турнир претендентов. 4-й тур. Есипенко белыми сыграет с Гири, Синдаров встретится с Каруаной, другие партии
0

Есипенко сыграет с Гири в четвертом раунде турнира претендентов по шахматам.

1 апреля пройдет четвертый тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с Анишем Гири из Нидерландов. 

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

4-й тур

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.

Андрей Есипенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) 

Вэй И (Китай) – Хикару Накамура (США) 

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фабиано Каруана (США)

Маттиас Блюбаум (Германия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 

Турнирное положение: Синдаров, Каруана – по 2,5, Прагнанандха, Блюбаум – по 1,5, Вэй И, Есипенко, Гири, Накамура – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Рамешбабу Прагнанандха
Вэй И
Маттиас Блюбаум
logoАндрей Есипенко
logoАниш Гири
Хикару Накамура
logoтурнир претендентов
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
