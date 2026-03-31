Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 18-е место

Ян Непомнящий поднялся на 18-е место в рейтинге ФИДЕ.

Россиянин Ян Непомнящий занимает 18-е место в рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

31 марта

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2840

2. Хикару Накамура (США) – 2810

3. Фабиано Каруана (США) – 2793

4. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2780

5. Винсент Каймер (Германия) – 2762

6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2759

7. Уэсли Со (США) – 2754

8. Вэй И (Китай) – 2754

9. Аниш Гири (Нидерланды) – 2753

10. Арджун Эригайси (Индия) – 2751

11. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 2745

12. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2741

13. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2739

14. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 2736

15. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2732...

18. Ян Непомнящий (Россия) – 2729...

28. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2710...

34. Андрей Есипенко (Россия) – 2698... 

42. Петр Свидлер (Россия) – 2682...

59. Даниил Дубов (Россия) – 2654

Полный рейтинг – здесь.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
