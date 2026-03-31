Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 18-е место
Россиянин Ян Непомнящий занимает 18-е место в рейтинге ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
31 марта
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2840
2. Хикару Накамура (США) – 2810
3. Фабиано Каруана (США) – 2793
4. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2780
5. Винсент Каймер (Германия) – 2762
6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2759
7. Уэсли Со (США) – 2754
8. Вэй И (Китай) – 2754
9. Аниш Гири (Нидерланды) – 2753
10. Арджун Эригайси (Индия) – 2751
11. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 2745
12. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2741
13. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2739
14. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 2736
15. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2732...
18. Ян Непомнящий (Россия) – 2729...
28. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2710...
34. Андрей Есипенко (Россия) – 2698...
42. Петр Свидлер (Россия) – 2682...
59. Даниил Дубов (Россия) – 2654
