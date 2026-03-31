Сергей Карякин: «Есипенко играет, в принципе, неплохо. Но пока что определенной уверенности не хватает»

Карякин оценил игру Есипенко на турнире претендентов.

Сергей Карякин оценил игру Андрея Есипенко на турнире претендентов, который проходит на Кипре.

У Есипенко пока поражение и ничья в двух турах.

«Андрею в любом случае желаю найти свою игру – еще даже близко ничего не потеряно. Я сам начинал турнир претендентов с поражений. Тут без поражения на таком длительном этапе обойтись сложно. Просто самое главное – это начать хорошо играть.

Играет он, в принципе, неплохо. И во второй партии давил. Но пока что определенной уверенности не хватает. Но посмотрим, все впереди. И если будет хорошо играть, то и результаты, и очки придут обязательно. Желаю удачи Андрею», – сказал Карякин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
