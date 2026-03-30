Турнир претенденток. 3-й тур. Горячкина сыграет с Дешмукх, Лагно встретится Тань Чжунъи и другие партии

Горячкина сыграет с Дешмукх в третьем туре турнира претенденток.

31 марта пройдет третий тур шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

3-й тур

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Анна Музычук (Украина)

Александра Горячкина (Россия) – Дивья Дешмукх (Индия)

Чжу Цзиньэр (Китай) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия)

Турнирное положение : Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи, Горячкина , Лагно , Вайшали, Асаубаева, Дешмукх, Музычук – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).