Турнир претенденток. 3-й тур. Горячкина сыграет с Дешмукх, Лагно встретится Тань Чжунъи и другие партии
Горячкина сыграет с Дешмукх в третьем туре турнира претенденток.
31 марта пройдет третий тур шахматного турнира претенденток.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
3-й тур
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Анна Музычук (Украина)
Александра Горячкина (Россия) – Дивья Дешмукх (Индия)
Чжу Цзиньэр (Китай) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)
Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия)
Турнирное положение: Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи, Горячкина, Лагно, Вайшали, Асаубаева, Дешмукх, Музычук – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
