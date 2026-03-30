Турнир претендентов. 3-й тур. Есипенко черными сыграет с Блюбаумом, Каруана против Вэй И, другие партии
31 марта пройдет третий тур шахматного турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграет с немцем Маттиасом Блюбаумом.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
3-й тур
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Маттиас Блюбаум (Германия) – Андрей Есипенко (Россия)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Фабиано Каруана (США) – Вэй И (Китай)
Хикару Накамура (США) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Синдаров, Прагнанандха, Каруана – по 1,5, Блюбаум, Вэй И – по 1, Накамура, Гири, Есипенко – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
В шахматах стартовал турнир претендентов (с нашим Есипенко). Победитель – будущий чемпион мира?