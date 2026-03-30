  • Турнир претендентов. 3-й тур. Есипенко черными сыграет с Блюбаумом, Каруана против Вэй И, другие партии
Есипенко сыграет с Блюбаумом в третьем туре турнира претендентов.

31 марта пройдет третий тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграет с немцем Маттиасом Блюбаумом.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

3-й тур

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.

Маттиас Блюбаум (Германия) – Андрей Есипенко (Россия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Фабиано Каруана (США) – Вэй И (Китай)

Хикару Накамура (США) – Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирное положение: Синдаров, Прагнанандха, Каруана – по 1,5, Блюбаум, Вэй И – по 1, Накамура, Гири, Есипенко – по 0,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

