Клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в июне в Гонконге

Клубный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу состоится в 2026 году в Гонконге.

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Соревнования пройдут с 17 по 21 июня. 17-19 июня по швейцарской системе состоится турнир по рапиду, 20-21 июня – по блицу, формат предполагает групповой этап и плей-офф.

Общий призовой фонд составит 500 тысяч евро, из которых 110 тысяч получит команда, ставшая чемпионом в рапиде, и 75 тысяч – команда-победитель турнира по блицу.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФИДЕ
«Путин сказал: «Кирсан Николаевич, там твои умные шахматисты не могут поделить туалет? Разберитесь». Илюмжинов о скандале в матче Крамника и Топалова в 2006 году
сегодня, 10:31
Илюмжинов об игре с Фишером: «Мы пили водку, закусывая черной икрой и пельменями. Тот вечер в компании Бобби – самое большое счастье. Он гений, полубог, который спустился на землю»
сегодня, 10:05
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Аудитории уже тяжело следить за круговыми турнирами. Если вспомнить 1995 год и раскол, то шахматы позволила спасти нокаут-система»
сегодня, 09:10
Рекомендуем
Главные новости
Турнир претендентов. 2-й тур. Есипенко белыми играет с Накамурой, Гири против Каруаны, другие партии
сегодня, 13:30Live
«Путин сказал: «Кирсан Николаевич, там твои умные шахматисты не могут поделить туалет? Разберитесь». Илюмжинов о скандале в матче Крамника и Топалова в 2006 году
сегодня, 10:31
Илюмжинов об игре с Фишером: «Мы пили водку, закусывая черной икрой и пельменями. Тот вечер в компании Бобби – самое большое счастье. Он гений, полубог, который спустился на землю»
сегодня, 10:05
Турнир претенденток. 2-й тур. Лагно сыграет с Чжу Цзиньэр, Асаубаева встретится с Горячкиной, другие партии
сегодня, 10:00
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Аудитории уже тяжело следить за круговыми турнирами. Если вспомнить 1995 год и раскол, то шахматы позволила спасти нокаут-система»
сегодня, 09:10
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Программа-максимум – чтобы они были представлены и на летних, и на зимних Играх»
сегодня, 08:52
Илюмжинов снимет санкции с российских шахматистов, если возглавит ФИДЕ: «Первым делом я верну флаг и закреплю в уставе, что такие санкции недопустимы в отношении любой страны»
сегодня, 08:39
Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграла вничью с Лагно, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Тань Чжунъи и другие результаты
вчера, 17:39
Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане и другие результаты
вчера, 17:30
Андрей Есипенко: «Я турниром претендентов планирую наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет»
28 марта, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем