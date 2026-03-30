Клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в июне в Гонконге.

Клубный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу состоится в 2026 году в Гонконге.

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Соревнования пройдут с 17 по 21 июня. 17-19 июня по швейцарской системе состоится турнир по рапиду, 20-21 июня – по блицу, формат предполагает групповой этап и плей-офф.

Общий призовой фонд составит 500 тысяч евро, из которых 110 тысяч получит команда, ставшая чемпионом в рапиде, и 75 тысяч – команда-победитель турнира по блицу.