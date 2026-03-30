  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Илюмжинов снимет санкции с российских шахматистов, если возглавит ФИДЕ: «Первым делом я верну флаг и закреплю в уставе, что такие санкции недопустимы в отношении любой страны»
7

Илюмжинов готов снять санкции с российских шахматистов, если возглавит ФИДЕ.

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что разрешил бы российским спортсменам выступать с флагом и гимном.

 Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год. В 2025-м он заявлял о возможном участии в следующих выборах президента организации.

– Готовы ли вы вернуть России флаг и гимн, если возглавите в сентябре ФИДЕ?

– Конечно. Первым делом я верну флаг и гимн российским шахматистам и закреплю в Уставе ФИДЕ, что такие санкции недопустимы в отношении любой страны. Если сейчас затянется конфликт на Ближнем Востоке и кто-то будет настаивать на санкциях в отношении Израиля, США или Ирана? С 1995 года я говорил, что шахматы вне политических распрей.

В 1996 году я приезжал к Саддаму Хусейну. Ирак находился под санкциями ООН. Мы провели там шахматный турнир, я привез туда футбольный «Уралан», чтобы они сыграли товарищеский матч. Мы провели там конкурс симфонических оркестров «Вавилонские ночи». Тогда меня поддержал Жак Ширак, который прислал в Багдад оркестр из Франции. Когда Хусейна свергли, я приехал договариваться о развитии шахмат с его политическими оппонентами. Многие отговаривали: мол, меня порвут из-за связи с Саддамом, но никаких проблем не было.

Или ситуация в Триполи в 2004-м, где мы проводили ЧМ по нокаут-системе. У Ливии нет дипломатических отношений с Израилем, и гроссмейстер Вадим Милов не мог получить визу. Я приехал в Сирт, где мы встретились с Муаммаром Каддафи в военной палатке. Объяснил ему ситуацию, и он при мне позвонил главе МИДа и сказал, чтобы всем участникам ЧМ дали визы. И все в итоге сыграли.

У меня всегда была установка, что надо дружить со всеми. Политика изменчива, и почему мы должны на это реагировать? Или вспоминаю случай, когда ездил в Северную Корею. Кто-то советовал мне, что не стоит этого делать: мол, их политический лидер токсичен. Я отвечал: что значит токсичен? Главное, он поддерживает шахматы. Для меня главной целью всегда было развитие.

– Сейчас вы готовы его продолжить?

– Я покинул свой пост ради шахмат – потому что под санкциями, которые ввели против меня в 2015 году, было сложно исполнять свои функции. Поэтому в 2018 году поддержал выдвижение Аркадия Дворковича и попросил всех своих сторонников проголосовать за российского кандидата.

Когда Аркадий Владимирович выиграл, то по его инициативе был изменен Устав ФИДЕ в части продолжительности работы президента. Что можно избираться только на два срока. В сентябре его полномочия истекают. Говорят, что баллотироваться будут кандидаты из Германии, из Англии. У нашей страны должен быть кандидат на предстоящих выборах, и надеюсь, Россия поддержит меня, – сказал Илюмжинов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКирсан Илюмжинов
Политика
Саддам Хусейн
ООН
logoАркадий Дворкович
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если человека поддержали инопланетяне, то и шахматисты должны. Точно лучше Дворковича
Многообещающее предложение! Посмотрим!
Если про ситуации с Хусейном и Каддафи правда и он реально мог договориться о нормальном проведение турниров, отделить их от политики, то это очень сильно.
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Аудитории уже тяжело следить за круговыми турнирами. Если вспомнить 1995 год и раскол, то шахматы позволила спасти нокаут-система»
2 минуты назад
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Программа-максимум – чтобы они были представлены и на летних, и на зимних Играх»
20 минут назад
Турнир претендентов. 2-й тур. Есипенко белыми сыграет с Накамурой, Гири встретится с Каруаной, другие партии
сегодня, 07:41
Турнир претенденток. 2-й тур. Лагно сыграет с Чжу Цзиньэр, Асаубаева встретится с Горячкиной, другие партии
сегодня, 06:00
Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграла вничью с Лагно, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Тань Чжунъи и другие результаты
вчера, 17:39
Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане и другие результаты
вчера, 17:30
Андрей Есипенко: «Я турниром претендентов планирую наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет»
28 марта, 10:44
Илья Городецкий: «Для Есипенко 50% очков на турнире претендентов будет достойным результатом
27 марта, 09:43
Илья Городецкий: «Турнир претендентов сейчас выиграть будет легче, чем через два года — там конкуренция будет выше в разы»
27 марта, 09:29
Дворкович о турнире претендентов на Кипре: «Вопросы по безопасности у отдельных участников возникали. Но сейчас существенных рисков нет»
26 марта, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем