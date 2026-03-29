Турнир претенденток. 2-й тур. Лагно сыграет с Чжу Цзиньэр, Асаубаева встретится с Горячкиной, другие партии
30 марта пройдет второй тур шахматного турнира претенденток.
Турнир претенденток
Пейя, Кипр
2-й тур
Начало партий – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале ФИДЕ.
Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай)
Екатерина Лагно (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)
Дивья Дешмукх (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Турнирное положение: Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи, Горячкина, Лагно, Вайшали, Асаубаева, Дешмукх, Музычук – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
В шахматах стартовал турнир претендентов (с нашим Есипенко). Победитель – будущий чемпион мира?