Турнир претендентов. 2-й тур. Есипенко белыми сыграет с Накамурой, Гири встретится с Каруаной, другие партии
30 марта пройдет второй тур шахматного турнира претендентов.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой.
Турнир претендентов
Пейя, Кипр
2-й тур
Начало партий – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале ФИДЕ.
Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США)
Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США)
Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия)
Турнирное положение: Синдаров, Прагнанандха, Каруана – по 1, Блюбаум, Вэй И – по 0,5, Накамура, Гири, Есипенко – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
