  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Турнир претендентов. 2-й тур. Есипенко белыми сыграет с Накамурой, Гири встретится с Каруаной, другие партии
1

Турнир претендентов. 2-й тур. Есипенко белыми сыграет с Накамурой, Гири встретится с Каруаной, другие партии

Есипенко сыграет с Накамурой во второй туре турнира претендентов.

30 марта пройдет второй тур шахматного турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой. 

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

2-й тур

Начало партий – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале ФИДЕ.

Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США)

Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США)

Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия)

Турнирное положение: Синдаров, Прагнанандха, Каруана – по 1, Блюбаум, Вэй И – по 0,5, Накамура, Гири, Есипенко – по 0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

В шахматах стартовал турнир претендентов (с нашим Есипенко). Победитель – будущий чемпион мира?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Синдарову!
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане и другие результаты
сегодня, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Турнир претенденток. 2-й тур. Лагно сыграет с Чжу Цзиньэр, Асаубаева встретится с Горячкиной, другие партии
сегодня, 20:40
Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграла вничью с Лагно, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Тань Чжунъи и другие результаты
сегодня, 17:39
Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане и другие результаты
сегодня, 17:30
Андрей Есипенко: «Я турниром претендентов планирую наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет»
вчера, 10:44
Илья Городецкий: «Для Есипенко 50% очков на турнире претендентов будет достойным результатом
27 марта, 09:43
Илья Городецкий: «Турнир претендентов сейчас выиграть будет легче, чем через два года — там конкуренция будет выше в разы»
27 марта, 09:29
Дворкович о турнире претендентов на Кипре: «Вопросы по безопасности у отдельных участников возникали. Но сейчас существенных рисков нет»
26 марта, 09:38
Сергей Смагин: «Есипенко не является фаворитом турнира претендентов, но у него могут появиться шансы на первое место»
24 марта, 20:45
Александр Грищук выиграл биткоин на турнире в Гондурасе
24 марта, 14:07
Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»
24 марта, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем