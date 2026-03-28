Андрей Есипенко: «Я турниром претендентов планирую наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет»

Есипенко о турнире претендентов: я планирую наслаждаться, это была мечта.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился ожиданиями от турнира претендентов, который стартует 29 марта на Кипре.

– Как долетел?

– Долетели нормально, у нас была пересадка в Тбилиси. Довольно тяжелая, 1 час 15 минут всего. У нас еще задержали самолет, мы вообще думали, что не успеем на пересадку. Но в итоге рейс до Кипра тоже задержали. И мы были в тайминге, успели, долетели. Потом еще ехали часа два на машине до отеля. Приехали, все отлично.

– Расскажи, с кем прилетел сюда?

– Я прилетел со своей любимой женой и со своим чуть менее, но тоже любимым секондом Давидом Паравяном.

– Как планируешь провести дни до старта турнира?

– Планируем провести время активно, поиграть в падел. У нас в отеле есть падел-корты, теннисные корты. Еще я обнаружил перед тем, как ехать в аэропорт, что мне не хватает рубашек, поэтому, думаю, мы поедем в ТЦ и немножко закупимся перед турниром. Хотел бы сказать, что отель прекрасный, питание шикарное, место вообще супер. То есть в плане организации все пока просто великолепно.

– Как оценишь моральное состояние: переживаешь или больше в предвкушении?

– Скорее, предвкушение. Я планирую турниром наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет, – сказал Есипенко.