Андрей Есипенко: «Я турниром претендентов планирую наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет»
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился ожиданиями от турнира претендентов, который стартует 29 марта на Кипре.
– Как долетел?
– Долетели нормально, у нас была пересадка в Тбилиси. Довольно тяжелая, 1 час 15 минут всего. У нас еще задержали самолет, мы вообще думали, что не успеем на пересадку. Но в итоге рейс до Кипра тоже задержали. И мы были в тайминге, успели, долетели. Потом еще ехали часа два на машине до отеля. Приехали, все отлично.
– Расскажи, с кем прилетел сюда?
– Я прилетел со своей любимой женой и со своим чуть менее, но тоже любимым секондом Давидом Паравяном.
– Как планируешь провести дни до старта турнира?
– Планируем провести время активно, поиграть в падел. У нас в отеле есть падел-корты, теннисные корты. Еще я обнаружил перед тем, как ехать в аэропорт, что мне не хватает рубашек, поэтому, думаю, мы поедем в ТЦ и немножко закупимся перед турниром. Хотел бы сказать, что отель прекрасный, питание шикарное, место вообще супер. То есть в плане организации все пока просто великолепно.
– Как оценишь моральное состояние: переживаешь или больше в предвкушении?
– Скорее, предвкушение. Я планирую турниром наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет, – сказал Есипенко.