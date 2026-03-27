  Илья Городецкий: «Для Есипенко 50% очков на турнире претендентов будет достойным результатом
Илья Городецкий: «Для Есипенко 50% очков на турнире претендентов будет достойным результатом

Экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий оценил перспективы российских шахматистов на турнире претендентов. 

«Андрей Есипенко готовился и через сборы, и через игру — перед отъездом участвовал в «Аэрофлот Опене», где сыграл несколько головоломных партий. Уверен, подготовка была очень серьезной. Ключевую роль в его бригаде играет Давид Паравян, который известен глубоким пониманием шахмат.

Результат, естественно, предсказать сложно, все будет зависеть в том числе и от физической, и от ментальной форм. Где-то и от удачи.

Я уверен, что последнее место он не займет. После Кубка мира мы с вами говорили, что 50% очков для Андрея будет достойным результатом — здесь ничего не изменилось.

В женском турнире рейтинг-фаворитом будет Чжу Цзиньэр — китаянка стремительно прогрессирует. Но и наши девочки серьезно готовятся.

Александра Горячкина, надеемся, пережила кризис. Она же долгое время была второй в мире, а в последние годы позиции подрастеряла. Мне кажется, что-то в ней переключилось, вернулась энергия. Одно из подтверждений этому — ее победа на недавнем чемпионате мира по блицу.

Также я недавно общался с одним из тех, кто подводит к Турниру Катерину Лагно, идет очень серьезная работа. Ну, и Катя тоже понимает, что не так много Претендентских ей осталось сыграть», – сказал Городецкий.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреле на Кипре.

