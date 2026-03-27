Городецкий: сейчас турнир претендентов выиграть будет легче, чем через два года.

Экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий высказался о конкуренции на турнире претендентов.

«В этот Претендентский очень много талантливых молодых шахматистов (тот же Абдусатторов, Фирузджа, Кеймер) не смогли пробиться. Фабиано Каруана и Хикару Накамура, являющиеся главными фаворитами, понимают, что сейчас выиграть будет легче, чем через два года — там конкуренция будет выше в разы.

За несколько месяцев до турнира третьим в списке фаворитов считался Рамешбабу Прагнанандха, но в последние месяцы у него очень плохие результаты. Никто не понимает, что с ним произошло, он выпал из мировой десятки. Очевидно, у него определенные сложности. Уже не секрет, что он работал с Петром Свидлером. Сейчас Праг работает с кем-то другим — видимо, со Свидлером получалось лучше.

Вообще, с фаворитами интересный момент. Вот у Накамуры самый высокий рейтинг, но в классику на топ-турнирах он вообще не играет. При этом Фаби все равно проигрывает ему партию за партией. Если бы не проблема «неудобного соперника», я бы вообще назвал Каруану единственным фаворитом.

На мой взгляд, многие недооценивают победителя Кубка мира Жавохира Синдарова. Не знаю, сумеет ли он побороться за победу, но он на феерическом подъеме.

А еще не будем забывать, что это спорт. На днях вот Алькарас Корде проиграл — ну, бывает. Состав интересный, боевой, обязательно будет много «вкусных» партий. Коротких ничьих не жду даже от Аниша Гири», – сказал Городецкий.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреле на Кипре.