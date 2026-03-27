  Илья Городецкий: «Турнир претендентов сейчас выиграть будет легче, чем через два года — там конкуренция будет выше в разы»
Илья Городецкий: «Турнир претендентов сейчас выиграть будет легче, чем через два года — там конкуренция будет выше в разы»

Городецкий: сейчас турнир претендентов выиграть будет легче, чем через два года.

Экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий высказался о конкуренции на турнире претендентов. 

«В этот Претендентский очень много талантливых молодых шахматистов (тот же Абдусатторов, Фирузджа, Кеймер) не смогли пробиться. Фабиано Каруана и Хикару Накамура, являющиеся главными фаворитами, понимают, что сейчас выиграть будет легче, чем через два года — там конкуренция будет выше в разы.

За несколько месяцев до турнира третьим в списке фаворитов считался Рамешбабу Прагнанандха, но в последние месяцы у него очень плохие результаты. Никто не понимает, что с ним произошло, он выпал из мировой десятки. Очевидно, у него определенные сложности. Уже не секрет, что он работал с Петром Свидлером. Сейчас Праг работает с кем-то другим — видимо, со Свидлером получалось лучше.

Вообще, с фаворитами интересный момент. Вот у Накамуры самый высокий рейтинг, но в классику на топ-турнирах он вообще не играет. При этом Фаби все равно проигрывает ему партию за партией. Если бы не проблема «неудобного соперника», я бы вообще назвал Каруану единственным фаворитом.

На мой взгляд, многие недооценивают победителя Кубка мира Жавохира Синдарова. Не знаю, сумеет ли он побороться за победу, но он на феерическом подъеме.

А еще не будем забывать, что это спорт. На днях вот Алькарас Корде проиграл — ну, бывает. Состав интересный, боевой, обязательно будет много «вкусных» партий. Коротких ничьих не жду даже от Аниша Гири», – сказал Городецкий. 

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреле на Кипре.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Материалы по теме
Сергей Смагин: «Есипенко не является фаворитом турнира претендентов, но у него могут появиться шансы на первое место»
24 марта, 20:45
Владимир Поткин: «Если Накамура выиграет турнир претендентов – это будет насмешка над шахматами»
24 марта, 06:58
Супертурнир в Вейк-ан-Зее. Абдусатторов победил, Синдаров – 2-й, ван Форест – 3-й
1 февраля, 19:05
Рекомендуем
Главные новости
Илья Городецкий: «Для Есипенко 50% очков на турнире претендентов будет достойным результатом
18 минут назад
Дворкович о турнире претендентов на Кипре: «Вопросы по безопасности у отдельных участников возникали. Но сейчас существенных рисков нет»
вчера, 09:38
Сергей Смагин: «Есипенко не является фаворитом турнира претендентов, но у него могут появиться шансы на первое место»
24 марта, 20:45
Александр Грищук выиграл биткоин на турнире в Гондурасе
24 марта, 14:07
Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»
24 марта, 13:33
Владимир Поткин: «Если Накамура выиграет турнир претендентов – это будет насмешка над шахматами»
24 марта, 06:58
Анна Музычук заменит Хампи Конеру на турнире претенденток
23 марта, 17:00
Индийская шахматистка Хампи Конеру снялась с турнира претенденток на Кипре из-за конфликта на Ближнем Востоке
22 марта, 17:45
Анатолий Карпов: «То, что российские шахматисты сейчас с трудом входят в десятку мира, это чисто упущение государства»
20 марта, 08:43
Карякин о демаршах иностранных атлетов на Паралимпиаде: «Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри – медицина бессильна»
18 марта, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем