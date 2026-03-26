Дворкович о турнире претендентов на Кипре: «Вопросы по безопасности у отдельных участников возникали. Но сейчас существенных рисков нет»

Дворкович: рисков для проведения турнира претендентов на Кипре сейчас нет.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ ) Аркадий Дворкович заявил, что уверен в безопасности проведения шахматного турнира претендентов на Кипре.

– До старта турнира претендентов остаются считаные дни. Все ли готово?

– Турнир начинается через два дня на Кипре. Наша организационная команда вместе с местными коллегами уже там, все в процессе скрупулезной подготовки. Финальные детали прорабатываются, зал готовится. Все будет вовремя готово. Сейчас нет сомнений в возможности проведения турнира на высоком уровне.

– Насколько мне известно, местом проведения выбран лучший отель Пафоса.

– Да, отель замечательный. Я несколько раз был на территории – видел все своими глазами и могу подтвердить высокое качество отеля. Настоящие пять звезд. На берегу моря. Надеюсь, всем понравится.

– Вопрос безопасности турнира является самым основным.

– Вопросы по безопасности у отдельных участников возникали – это правда, и скрывать тут нечего. Мы осуществляем анализ, мониторинг ситуации вместе с кипрскими властями на ежедневной основе.

Считаем, что риски, о которых говорят некоторые коллеги, явно преувеличены. Кипр – европейская страна, находящаяся под защитой соответствующих структур. Единственный инцидент, который произошел в начале вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, не говорит о наличии существенных рисков в настоящее время.

– Про риски говорила главным образом индийская шахматистка Хампи Конеру...

– Публично да. Хикару Накамура также говорил о проблемах с электричеством. Мы это проверили: единичные случаи, которые случаются во всем мире, в любой стране, не могут быть причиной для беспокойства. Тем более что мы видим, что эти проблемы устраняются очень быстро.

– Конеру можно понять, она мама...

– Понять можно, безусловно. Тем не менее наш совместный с властями Кипра анализ ситуации позволяет говорить об отсутствии существенных рисков.

– За подобные снятия за несколько дней до старта турнира некоторые федерации штрафуют, даже дисквалифицируют.

– Никакого штрафа Конеру не будет.

– Почему ее заменила украинка Анна Музычук?

– По правилам, которые были опубликованы еще в начале цикла. При отказе одной из участниц в такой момент времени следующей участницей становится шахматистка, которая идет следующей в общем зачете очков по сумме всех ключевых турниров. Таковой стала Музычук. За ней следовали спортсменки из Китая, но Анна согласилась, – сказал Дворкович.

Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»