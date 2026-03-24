Сергей Смагин: «Есипенко не является фаворитом турнира претендентов, но у него могут появиться шансы на первое место»

Смагин: Есипенко не является фаворитом турнира претендентов, но шансы есть.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что россиянин Андрей Есипенко не относится к числу фаворитов в турнире претендентов.

Турнир претендентов пройдет с 29 марта по 15 апреля на Кипре. Победитель сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу.

«Понятно, что по объективным причинам Андрей Есипенко не является фаворитом турнира претендентов. Но я хочу сказать, что при определенных обстоятельствах у него могут появиться шансы на первое место. Особенно если фавориты будут следить только друг за другом и где-то ему удастся кого-то зацепить и победить.

Для него очень важно не провалиться в первой половине турнира. Остаться, к примеру, на рубеже 50 процентов, и только тогда могут появиться реальные шансы на конечный успех.

Андрею есть кого обыгрывать, и ему важно не проиграть тем шахматистам, которые изначально котируются выше него. Это Накамура, Каруана , Прагнанандха и Гири. А если при каких-то обстоятельствах они будут рисковать, потому что считают Есипенко одним из тех соперников, которых им надо обыгрывать, то у него появятся неплохие шансы. Но это первый для него турнир претендентов, и Андрею будет трудно, особенно на старте.

У меня есть определенный оптимизм в отношении того, что Андрей сыграет хорошо. И это необязательно первое место. А если он победит, то это будет огромная сенсация и большая удача для нас.

У него хорошая, как мы говорим, шахматная кладка. Он хладнокровен, умеет стоять на месте, обладает достаточно высоким тактическим мастерством и хорошо разыгрывает эндшпили. Это его сильные стороны. Менее уверенно, как мне кажется, он чувствует себя в запутанных комбинационных продолжениях, где счетная игра не очень помогает, а надо действовать на интуиции», – отметил Смагин.

«Многие считают, что может выстрелить Прагнанандха, но я не очень-то в это верю. Его игра в последнее время на меня не произвела особого впечатления.

Понятно, что Гири обладает огромным опытом участия в турнирах претендентов, и если он поймает ветер, то может далеко пройти. Не удивлюсь, если он выиграет турнир. Это будет не самой громкой, но все же сенсацией. А главный фаворит, конечно, Каруана», – приводит слова Смагина РИА Новости.