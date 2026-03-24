Александр Грищук выиграл биткоин на турнире в Гондурасе

Российский гроссмейстер Александр Грищук стал победителем Bitcoin Chess 960 Championship.

Турнир по системе шахмат Фишера завершился 22 марта в Роатане (Гондурас).

Грищук занял первое место, набрав 7 очков в 10 турах (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Вторым стал украинец Александр Бортник (6), третьим – американец Леньер Домингес (5,5).

За победу российский шахматист получил приз в размере 1 биткоина (BTC), что на момент окончания турнира составляло около 70 000 долларов США.