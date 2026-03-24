  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
30

Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»

Индийская шахматистка Хампи Конеру высказалась о снятии с турнира претендентов, который пройдет с 29 марта по 15 апреля на Кипре.

«Нельзя играть, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют остров. Если я, будучи иностранкой и женщиной, должна ехать туда на такой важный турнир — как я смогу играть спокойно?» – сказала Хампи агентству PTI.

Хампи стала единственной из 16 участников, кто решил сняться. Шахматистка заявила, что ее не пугает возможный денежный штраф.

«Послушайте, в этом-то и суть. ФИДЕ специально вводит эти штрафы, чтобы игроки не озвучивали факты. Но я этого не боюсь. Я играю не ради денег или выгоды, я просто наслаждаюсь спортом. Последние три месяца я работала только ради этого турнира. Я почти не виделась с дочерью. Для такого игрока, как я, пропуск столь важного события — это не развлечение. Я многое теряю. 

Они могли провести его в любой точке мира. Или, если им так принципиально было играть на Кипре, могли бы подождать, пока ситуация успокоится. Месяц ожидания — и напряженность бы спала, рисков бы не было», – считает Конеру.

На вопрос, обсуждала ли она это с вице-президентом ФИДЕ Вишванатаном Анандом, Конеру ответила утвердительно, но не стала раскрывать детали.

«Конечно, определенные обсуждения были, но я не хочу говорить за других.

Ливан и Израиль совсем рядом с островом — до Ливана лететь всего 20 минут. Было даже подтверждение о падении дрона на британскую базу. Сам президент Кипра в недавней беседе с Евросоюзом выражал обеспокоенность по поводу этой базы на острове. Если сам президент высказывает опасения, то что плохого в том, что я, женщина и иностранка, опасаюсь поездки туда?

Люди могут спрашивать: «Вот, 15 человек готовы играть, и только ты против». Но если все играют, это не значит, что организаторы правы. Возможно, турнир пройдет без происшествий. Никто не знает. Но дело в том, что в таких обстоятельствах это было необязательно.

США и Великобритания присвоили региону 3-й уровень опасности. В Джамму и Кашмире тоже 3-й уровень. Они могли бы провести турнир и там. А что в этом такого? Вы говорите, что на Кипре прекрасный курорт, лучшее место. Конечно, и в Индии полно таких мест. Но одного этого недостаточно для турнира. Нужна спокойная атмосфера», – говорит Конеру. 

Она отметила, что не обсуждала это с другими индийскими участниками. 

«Я не хочу говорить за других. Это их желание. У каждого свои интересы и опасения. Это мой выбор и мое мнение. И я чувствую, что абсолютно права.

Если я поеду и буду там играть, я тем самым поощрю организаторов проводить турниры в подобной обстановке. Они ни с кем не советовались. Когда началась война и пошли эти инциденты, они могли открыто спросить всех 16 участников об их готовности. Не нужно действовать по принципу «разделяй и властвуй», не зная намерений каждого. Тем, кто спрашивал их лично, они отвечали: «Мы ведем ежедневный мониторинг», – заключила шахматистка.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Tribune India
logoЖенская сборная Индии
logoФИДЕ
logoтурнир претендентов
Хампи Конеру
Политика
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ее право - справедливо, что она отказывается играть турнир претендентов. На Кипр, так на секунду, на данный момент не летают все британские авиакомпании, так как британцы думают, что это небезопасно для подданных королевы. Наверно страна, которая имеет на острове военные базы и запрещает своим гражданам посещать это место знает что-то…
Ответ BillShen
Ее право - справедливо, что она отказывается играть турнир претендентов. На Кипр, так на секунду, на данный момент не летают все британские авиакомпании, так как британцы думают, что это небезопасно для подданных королевы. Наверно страна, которая имеет на острове военные базы и запрещает своим гражданам посещать это место знает что-то…
*Короля*
В чем-то она права. Как говорилось в советском кинофильме - "хотелось бы чтобы не было очагов напряженности". Где эти места есть?
Ответ Болельщик Дима
В чем-то она права. Как говорилось в советском кинофильме - "хотелось бы чтобы не было очагов напряженности". Где эти места есть?
Где нет военных баз одного чрезмерно активного военного альянса.
Ответ Onion
Где нет военных баз одного чрезмерно активного военного альянса.
Одного?..
Очень здраво и грамотно рассуждает Хампи. Толково аргументирует свой подход.
Жаль, многие привыкли закрывать глаза на происходящее и дяасто делают вид, что ничего совсем рядом не происходит.
Ответ Ludas
Очень здраво и грамотно рассуждает Хампи. Толково аргументирует свой подход. Жаль, многие привыкли закрывать глаза на происходящее и дяасто делают вид, что ничего совсем рядом не происходит.
Когда Россию отстраняли, то не забывали. А тут просто ракеты кого надо ракеты.
На Кипре уже после 7 октября было не очень безопасно и меры безопасности был повышены.

Сейчас наверняка не стало лучше. Единственное, что снижает риски, так это то, что место проведения находится на западе острова и там нет военных баз и каких-т объектов для потенциальных атак.
Согласен, лучше в пинг-понг
Ну... откроем новости. Ага, не совсем Индия, но пойдет.
"Нападение США на иранский корабль "Дена" подрывает связи Индии в сфере безопасности... ..потерпевшее бедствие судно находилось в пределах ответственности Шри-Ланки за спасение, находясь чуть более чем в 19 морских милях от побережья южного города Галле....".

19 морских миль - это примерно 35 километров.
Расстояние от Израиля до Кипра - примерно 250 км (от Нагарии до Ларнаки)
Иное дело,что спокойные точки искать становится всё труднее и труднее.А если они находятся,то не всем туда визы дают...
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
