Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»

Хампи Конеру: нельзя играть в шахматы, находясь в окружении военных кораблей.

Индийская шахматистка Хампи Конеру высказалась о снятии с турнира претендентов, который пройдет с 29 марта по 15 апреля на Кипре.

«Нельзя играть, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют остров. Если я, будучи иностранкой и женщиной, должна ехать туда на такой важный турнир — как я смогу играть спокойно?» – сказала Хампи агентству PTI.

Хампи стала единственной из 16 участников, кто решил сняться. Шахматистка заявила, что ее не пугает возможный денежный штраф.

«Послушайте, в этом-то и суть. ФИДЕ специально вводит эти штрафы, чтобы игроки не озвучивали факты. Но я этого не боюсь. Я играю не ради денег или выгоды, я просто наслаждаюсь спортом. Последние три месяца я работала только ради этого турнира. Я почти не виделась с дочерью. Для такого игрока, как я, пропуск столь важного события — это не развлечение. Я многое теряю.

Они могли провести его в любой точке мира. Или, если им так принципиально было играть на Кипре, могли бы подождать, пока ситуация успокоится. Месяц ожидания — и напряженность бы спала, рисков бы не было», – считает Конеру.

На вопрос, обсуждала ли она это с вице-президентом ФИДЕ Вишванатаном Анандом, Конеру ответила утвердительно, но не стала раскрывать детали.

«Конечно, определенные обсуждения были, но я не хочу говорить за других.

Ливан и Израиль совсем рядом с островом — до Ливана лететь всего 20 минут. Было даже подтверждение о падении дрона на британскую базу. Сам президент Кипра в недавней беседе с Евросоюзом выражал обеспокоенность по поводу этой базы на острове. Если сам президент высказывает опасения, то что плохого в том, что я, женщина и иностранка, опасаюсь поездки туда?

Люди могут спрашивать: «Вот, 15 человек готовы играть, и только ты против». Но если все играют, это не значит, что организаторы правы. Возможно, турнир пройдет без происшествий. Никто не знает. Но дело в том, что в таких обстоятельствах это было необязательно.

США и Великобритания присвоили региону 3-й уровень опасности. В Джамму и Кашмире тоже 3-й уровень. Они могли бы провести турнир и там. А что в этом такого? Вы говорите, что на Кипре прекрасный курорт, лучшее место. Конечно, и в Индии полно таких мест. Но одного этого недостаточно для турнира. Нужна спокойная атмосфера», – говорит Конеру.

Она отметила, что не обсуждала это с другими индийскими участниками.

«Я не хочу говорить за других. Это их желание. У каждого свои интересы и опасения. Это мой выбор и мое мнение. И я чувствую, что абсолютно права.

Если я поеду и буду там играть, я тем самым поощрю организаторов проводить турниры в подобной обстановке. Они ни с кем не советовались. Когда началась война и пошли эти инциденты, они могли открыто спросить всех 16 участников об их готовности. Не нужно действовать по принципу «разделяй и властвуй», не зная намерений каждого. Тем, кто спрашивал их лично, они отвечали: «Мы ведем ежедневный мониторинг», – заключила шахматистка.