Владимир Поткин: «Если Накамура выиграет турнир претендентов – это будет насмешка над шахматами»

Гроссмейстер Поткин: уровень турнира претендентов будет ниже, чем раньше.

Гроссмейстер Владимир Поткин поделился ожиданиями от турнира претендентов, который пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре.

– Я ожидаю, что уровень турнира претендентов будет ниже, чем в предыдущие годы, – речь именно о качестве игры. Тот, кто сможет хладнокровно играть и ждать своих голевых моментов, тот получит наибольшие шансы на успех в этом турнире.

– Хикару Накамура почти перестал играть классические турниры, при этом он рейтинг-фаворит.

– Накамура – человек‑загадка. У него очень высокий шахматный класс, он активный шахматист, особенно в онлайне. Но то, как он играл в классику против мальчиков для битья в последнее время, накладывает отпечаток.

Среда формирует характер: если шахматист привыкает к слабому сопротивлению, он отвыкает от колоссального давления, когда соперник готов на все 100% с дебюта и до конца партии.

Я не ожидаю чуда от Хикару. Если он выиграет турнир претендентов – это будет насмешка над шахматами. Было бы странно, если бы он проводил так много времени в онлайне, играл со слабыми оппонентами в классику на внутренних турнирах, а потом вышел на матч за первенство мира. Но в то же время у Накамуры неограниченные ресурсы: он очень обеспеченный шахматист и может приложить все силы для подготовки.

– Многие эксперты сходятся во мнении, что это будет турнир Каруана. Левон Аронян и вовсе оценил шансы американского гроссмейстера в 40-45%.

– Безусловно, Фабиано – самый стабильный игрок из этой восьмерки. В 2016 году, когда Сергей Карякин выиграл турнир претендентов в Москве, Каруана был фаворитом. Прошло 10 лет, и американец снова номер один, по мнению экспертов. Но это не гарантирует победу – просто к нему больше внимания, чем к остальным.

Турнир покажет уже в первом туре, кто в какой форме, у кого сколько энергии. Развитие событий может быть самым непредсказуемым, – сказал Поткин.