Анна Музычук заменит Хампи Конеру на турнире претенденток.

Украинская шахматистка Анна Музычук заменит представительницу Индии Хампи Конеру на турнире претенденток на Кипре.

Конеру отказалась от участия в соревнованиях из соображений безопасности. Поводом для опасений стала атака беспилотников на британскую авиабазу на Кипре, произошедшая в начале месяца.

Турнир претенденток пройдет с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос. По его итогам определится участница матча за звание чемпионки мира.