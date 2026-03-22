Индийская шахматистка Хампи Конеру снялась с турнира претенденток на Кипре из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конеру снялась с турнира претенденток из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Индийская шахматистка Хампи Конеру отказалась от участия в турнире претенденток на Кипре из соображений безопасности.

Ранее Конеру выражала сомнения в целесообразности поездки. Поводом для опасений стала атака беспилотников на британскую авиабазу на Кипре, произошедшая в начале месяца.

«После долгих раздумий я приняла трудное решение сняться с женского турнира претендентов ФИДЕ.

Ни одно событие, каким бы важным оно ни было, не может стоять выше личной безопасности и благополучия. Несмотря на предоставленные гарантии, в текущих обстоятельствах я не чувствую себя в полной безопасности.

Это болезненное, но необходимое решение, и я остаюсь при своем мнении», – написала Конеру в соцсети.

Турнир претенденток пройдет с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос. По его итогам определится участница матча за звание чемпионки мира.