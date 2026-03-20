  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Анатолий Карпов: «То, что российские шахматисты сейчас с трудом входят в десятку мира, это чисто упущение государства»
20

– Сколько у вас школ по стране?

– Школ не сосчитать. Только Тюмени у меня есть шахматные кружки и школы во многих местах. Мы там начали такую программу, которой в России пока нет. Проводим чемпионат, скажем, сельского клуба, и во время чемпионата отчет шахматной федерации этого села. Это по всей Тюменской области делается.

– Государство в этом какое-то участие принимает?

– Участия никакого финансового не принимает. Но моральную поддержку оказывают. Это в Тюмени. Местная власть. Причем начинали мы, когда Владимир Якушев, один из нынешних руководителей «Единой России», был там губернатором. Я стал депутатом и встретился с Якушевым, рассказал ему о перспективах развития шахмат, и тогда он выделил помещение. Оно было небольшим, но было очень важно, что мы сразу получили такую поддержку.

– А что тормозит наши шахматы?

– Государство пока не приняло программу развития шахмат.

– А хотя бы проект такой программы есть?

– И проекта пока нет. У нас была великая советская шахматная школа. Это несложно – проект составить. Было бы желание у Министерства спорта заняться шахматами. А так все наши потери – это потери от того, что пропала школа. То, что наши российские шахматисты у нас сейчас с трудом входят в десятку мира, это чисто упущение государства, – сказал Карпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Комсомольская правда
logoАнатолий Карпов
Владимир Якушев
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ферзем дрон не собьешь, у государства другие приоритеты
Напомню, что Карпов - депутат Госдумы
А то что в России цены и тарифы растут с космической скоростью это упущение населения? А государство не при чëм.
Развитие интернета, наличие сайтов на вроде личесса или чесском уровняло весь мир. Если есть талант на уровне гроссмейстера или мастера, то уровень появится . Раньше при большом наличии гроссмейстеровв в СССР или России в 90х или 00х годах было проще воспитывать гроссмейстеров элитарного уровня. Сейчас в любой точке мира где есть интернет , можно соревноваться онлайн с любыми спарринг партнерамм
Ответ 202standart
чесском заблокирован решением ркн !!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ 202standart
Ну это немного оправдание. Что мешает организовать программу по развитию турниров для школьников на том же lichess? Это относительно бесплатно, плюс получит поддержку. Почему-то в сфере спорт.программирования все вовремя подтянулись и развивают это (РФ в топах в этом плане).

Другой вопрос, что просиживать штаны в кабинете и ворчать на систему легче, чем проявить инициативу и сделать eps-шаг в сторону чего-то хорошего.
Ещё не хватало государству в шахматы лезть. Сами разобраться не можете?
Ответ brig_Mercury
Комментарий удален пользователем
Ответ Иван Лапин
Комментарий удален пользователем
Карпов в данном случае. Который говорит от лица либо своей школы либо за шахматы в целом
А кто проект программы развития шахмат в России должен создать? Мишустин что ли? Это как раз дело шахматной федерации России. А про министерство спорта вообще смешно. Дегтярев будет писать программу, а может его советник? Да они слона от коня не отличат.
Я вот слежу и болею за Алису Юнкер (11 лет). Знаю, что ей ФШР помогает и стренерами и с поездками на турниры. Вижу много талантливых детей. Вижу переполненные шахматные клубы. девушек, играющих в шахматы. В моем Алтайском крае очень сильная шахматная секция, много турниров в Барнауле.
Как то пофиг, что в топ-10 нет 9-и российских шахматистов.
карпов привык к штабу помощников в 50 человек от государства ))))
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Анатолий Карпов: «Выход Есипенко в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов»
25 ноября 2025, 17:35
Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»
15 августа 2025, 06:58
Анатолий Карпов: «Мало кто хочет, чтобы Илюмжинов вернулся, потому что на посту главы ФИДЕ никто не делал больше гадостей, чем он»
3 июля 2025, 19:17
Рекомендуем
Главные новости
Карякин о демаршах иностранных атлетов на Паралимпиаде: «Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри – медицина бессильна»
18 марта, 16:25
Индийская шахматистка Конеру может сняться с турнира претенденток на Кипре из-за конфликта на Ближнем Востоке и рисков безопасности
16 марта, 11:48
Ян Непомнящий: «С трудом нахожу мотивацию продолжать карьеру. Но пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира»
7 марта, 17:43
Ян Непомнящий: «Хочу иметь рейтинг 2800, но это непросто. Надо найти турниры, где можно выступать, и надо играть хорошо, что самое сложное»
7 марта, 16:50
«Аэрофлот Опен». Непомнящий победил, Паравян – 2-я, Макарян – 3-й
5 марта, 15:50
Сергей Карякин: «Я не заканчиваю карьеру, готов играть. Шахматы – это про борьбу за доской, и я еще скажу свое слово»
4 марта, 08:38
Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Так просто я не сдамся. Найду вариант, где смогу выступить»
3 марта, 08:22
Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Решение абсолютно политизированное. Направлено против меня лично»
2 марта, 19:23
ФИДЕ: «Карякин был включен в рейтинг из-за оплошности в процессе утверждения матча»
2 марта, 10:27
Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения
2 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем