Анатолий Карпов: «То, что российские шахматисты сейчас с трудом входят в десятку мира, это чисто упущение государства»

Карпов о российских шахматах: у нас пропала школа, это упущение государства.

12-й чемпион мира Анатолий Карпов заявил, что государство в России не развивает шахматы.

– Сколько у вас школ по стране?

– Школ не сосчитать. Только Тюмени у меня есть шахматные кружки и школы во многих местах. Мы там начали такую программу, которой в России пока нет. Проводим чемпионат, скажем, сельского клуба, и во время чемпионата отчет шахматной федерации этого села. Это по всей Тюменской области делается.

– Государство в этом какое-то участие принимает?

– Участия никакого финансового не принимает. Но моральную поддержку оказывают. Это в Тюмени. Местная власть. Причем начинали мы, когда Владимир Якушев, один из нынешних руководителей «Единой России», был там губернатором. Я стал депутатом и встретился с Якушевым, рассказал ему о перспективах развития шахмат, и тогда он выделил помещение. Оно было небольшим, но было очень важно, что мы сразу получили такую поддержку.

– А что тормозит наши шахматы?

– Государство пока не приняло программу развития шахмат.

– А хотя бы проект такой программы есть?

– И проекта пока нет. У нас была великая советская шахматная школа. Это несложно – проект составить. Было бы желание у Министерства спорта заняться шахматами. А так все наши потери – это потери от того, что пропала школа. То, что наши российские шахматисты у нас сейчас с трудом входят в десятку мира, это чисто упущение государства, – сказал Карпов.